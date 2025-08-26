Capacitación sobre la Cuestión Malvinas en el BIM 5 de Río Grande

Durante la mañana del lunes, en las instalaciones del BIM 5, se llevó adelante por segundo año consecutivo una jornada de capacitación sobre la Cuestión de las Islas Malvinas y la construcción de la Argentina bicontinental, destinada a Oficiales y Suboficiales de las Fuerzas de Infantería de Marina de Río Grande.

La propuesta fue impulsada desde la Secretaría de Gobierno del Municipio de Río Grande, con el objetivo de profundizar los conocimientos sobre la soberanía nacional en la provincia de Tierra del Fuego, Antártida e Islas del Atlántico Sur. El enfoque estuvo puesto en las Islas Malvinas, las Islas del Atlántico Sur y, especialmente, en la Antártida, a partir del trabajo permanente de la Base Conjunta Petrel.

La jornada estuvo encabezada por el Secretario de Gobierno, Gastón Díaz, quien en la apertura expresó: “Hay una mirada puesta por las potencias del mundo sobre esta zona por sus recursos estratégicos, que son nuestros. Debemos trabajar para defenderlo y por eso la presencia de las fuerzas armadas es de suma importancia de cara a los escenarios que tenemos por delante. Siempre apostamos al diálogo diplomático y búsqueda de acuerdos, pero en paralelo nuestra provincia necesita potenciar las capacidades de defensa en estos territorios estratégicos”.

Las disertaciones estuvieron a cargo del abogado y magíster en Economía Aplicada, Juan Augusto Rattenbach —asesor de contenidos del Museo Malvinas e Islas del Atlántico Sur—, y del profesor de Historia y magíster en Estrategia y Geopolítica, David Pizarro.

Durante su exposición, Rattenbach destacó aspectos históricos y jurídicos que fundamentan la soberanía argentina en el Atlántico Sur, así como la importancia estratégica de la provincia en la geopolítica regional. Por su parte, Pizarro presentó su libro “Petrel, corazón del esfuerzo argentino en la Antártida”, donde resaltó el valor estratégico, geopolítico, económico e histórico del continente blanco para el país, además de subrayar la importancia de visibilizar el trabajo de civiles, científicos y militares en el confín de la patria.

La capacitación concluyó con una conexión vía videollamada con la Base Conjunta Antártica Petrel. La disertación, realizada desde una de las siete bases permanentes que tiene la Argentina en la Pampa Blanca, estuvo a cargo del Jefe de Base, Capitán de Fragata Christian Gabriel De Gregori, quien detalló la configuración de la estación científica y las tareas cotidianas que demanda su funcionamiento.