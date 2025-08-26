Gimnastas de Ushuaia clasificaron a la instancia provincial de los Juegos Fueguinos

La competencia, que se desarrolló en la ciudad, reunió a jóvenes gimnastas que buscan representar a Ushuaia en la próxima fase de los Juegos Evita. El equipo vencedor estuvo integrado por Carla Gramundi, Amancay Di Mare y Jazmín Ibarra, bajo la dirección técnica de Esteban Lizarraga.

La instancia provincial se llevará a cabo el 6 de septiembre en el Gimnasio Shenukenk, donde las representantes de Ushuaia competirán frente a las delegaciones de Tolhuin y Río Grande.

La presidenta del Instituto Municipal de Deportes, Liliana Gavilán, felicitó “a las gimnastas y a su entrenador por este logro” y les deseó “el mayor de los éxitos en la próxima etapa de la competencia”.