Río Grande impulsa un ciclo de formación virtual sobre neurodesarrollo para la comunidad educativa

El Municipio de Río Grande, a través del Centro Municipal de las Infancias dependiente de la Secretaría de Salud, impulsa el Programa Municipal de Formación sobre Neurodesarrollo para la Comunidad Educativa, una propuesta destinada a fortalecer la capacitación en el abordaje integral del desarrollo infantil en el ámbito escolar y abierta a toda la provincia.

El ciclo comenzó el 30 de julio con el primer encuentro virtual, titulado “¿Qué es el TDAH? Comprendiendo el TDAH en el ámbito escolar”, a cargo de Nicolás Cataldo, neuropsicólogo e integrante del equipo ampliado del Centro Municipal de las Infancias. Allí se abordaron conceptos centrales sobre la definición del TDAH, su perfil de funcionamiento, las manifestaciones en el aula, el impacto en el entorno escolar y las estrategias prácticas para docentes, además del rol de la familia y de la institución educativa.

El programa continuará con un segundo encuentro virtual: “Una mirada integral desde la pediatría del desarrollo en la infancia”, que estará a cargo de la Dra. Karina Teisaire, médica pediatra especialista en neurodesarrollo. En esta nueva instancia se trabajará sobre teorías del aprendizaje desde Piaget a Vygotski, el desarrollo de las emociones, las funciones ejecutivas y la cognición, así como el lenguaje y los precursores de la lectoescritura.

La capacitación se desarrollará en modalidad virtual el jueves 28 a las 19 horas, con acceso libre y gratuito, y cuenta con resolución ministerial en trámite.

Quienes deseen participar pueden inscribirse a través del link: bit.ly/4nWMKeC.

Con esta iniciativa, el Estado Municipal reafirma su compromiso con el abordaje integral de la salud, promoviendo instancias de formación para el cuidado de la salud integral de las infancias.

