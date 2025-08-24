El Municipio de Ushuaia reconoció la labor de la Asociación Bahía Encerrada

ShelknamsurLocales19/08/2025
La Municipalidad de Ushuaia, a través de la Secretaría de Políticas Sociales, Sanitarias y Derechos Humanos, entregó certificados a vecinos y vecinas que completaron distintas propuestas de formación durante el primer semestre de 2025.
ShelknamsurJudiciales 19/08/2025
El legislador interpuso un Recurso Extraordinario Federal contra el fallo del Superior Tribunal de Justicia que avaló extender los plazos de la Ley 1529. Afirma que la Constitución goza de buena salud y que impulsar una reforma sin consenso social significa destinar miles de millones en medio de una provincia con graves problemas de educación, salud y empleo.
ShelknamsurLocales20/08/2025
A través del Centro de Acción Legal Comunitario la Municipalidad de Ushuaia llevó adelante una nueva edición de “Ushuaia te escucha”, espacio de participación ciudadana que tiene como objetivo generar un ida y vuelta que permita impulsar propuestas que beneficien a la comunidad y contribuyan al desarrollo de la ciudad.
ShelknamsurDe interés 20/08/2025
Con niveles de nieve superiores al promedio, temperaturas estables e infraestructura de primer nivel, el centro fueguino ofrece pistas en condiciones óptimas de principio a fin, respaldadas además por un moderno sistema de cañones de nieve artificial que garantiza jornadas de esquí desde la cumbre hasta la base.
ShelknamsurDe interés 21/08/2025
Este padrón incluye a personas que hayan nacido en Río Grande o llegado a nuestra ciudad hasta 1965, con el objetivo principal de poner en valor la historia, el compromiso y el trabajo que realizaron para el crecimiento de esta tierra.
ShelknamsurLocales21/08/2025
La Municipalidad de Ushuaia a través de Defensa Civil dependiente de la Secretaría de Gobierno, realizó una jornada de capacitación sobre maniobras de Reanimación Cardio Pulmonar (RCP), Desfibrilador Externo Automático (DEA) y Primeros Auxilios a trabajadores portuarios.
ShelknamsurMundo22/08/2025
El gobierno ilegítimo británico en las Islas Malvinas confirmó que el vuelo semanal de LATAM que une Punta Arenas con Mount Pleasant realizará su escala argentina en Ushuaia entre el 1° de septiembre y el 23 de diciembre, debido a reparaciones en la pista del aeropuerto de Río Gallegos. De esta manera, durante casi cuatro meses se podrá viajar directamente entre Ushuaia y Malvinas, en el marco del Acuerdo de 1999 que establece escalas mensuales en suelo argentino.
ShelknamsurNacionales23/08/2025
La exgobernadora de Tierra del Fuego y dirigente peronista, Rosana Bertone, expresó su respaldo al excanciller Jorge Taiana, quien encabezará la lista de Fuerza Patria en la Provincia de Buenos Aires.
ShelknamsurLocales23/08/2025
La Municipalidad de Ushuaia convocó a los vecinos y vecinas a participar de la presentación del libro «El Gaucho Rivero: Padre de la Causa Malvinas», escrito por el periodista Jorge Giles. La actividad tendrá lugar el miércoles 27 de agosto a las 9.30 horas en la sede del SOEM, ubicada en la calle 8 de noviembre 284.
ShelknamsurDe interés 23/08/2025
El intendente Martín Perez encabezó la apertura del 1° Congreso Municipal de Mejora e Innovación Pedagógica, que se desarrolló en Río Grande los días 21 y 22 de agosto, bajo el lema “Reimaginando la Enseñanza: Claves para Transformar el Aula”.