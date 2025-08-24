El Municipio de Ushuaia reconoció la labor de la Asociación Bahía Encerrada

La Municipalidad de Ushuaia participó en la conmemoración del 15° aniversario de la creación de la Asociación Bahía Encerrada (ABE), junto a integrantes de la entidad y vecinos y vecinas de la ciudad.

El acto tuvo lugar en la Reserva Natural Bahía Encerrada, donde se inauguró la cartelería que nombra a cada uno de los miradores del sector. Además, el Ejecutivo municipal reconoció el trabajo realizado por la asociación para la preservación de la Reserva y por la concientización sobre el cuidado del medio ambiente.

El secretario de Ambiente y Desarrollo Sustentable del Municipio, David Ferreyra, destacó “la labor de mantenimiento y  preservación de ese espacio que realiza la asociación desde hace tantos años, en la cual se refleja un fuerte compromiso con la ciudad”.

También valoró “el trabajo conjunto que realizamos junto a ABE” que permitió, entre otras iniciativas, “la creación de las guardias ambientales municipales y la actualización del plan de manejo de la Reserva”.

Carina Quattrocchi, presidenta de ABE, recordó que “en 2008 un grupo de vecinos notamos que este lugar que hoy es la Reserva tenía un gran valor, por lo que presentamos un proyecto de ordenanza en el Concejo Deliberante que fue aprobado en 2009 y un año después se creó la asociación”.

Desde entonces “empezamos a trabajar en educación ambiental dando charlas y concientizando, y en lo que es la puesta en valor del lugar junto a la comunidad mediante campañas de limpieza, recorridos e implementando proyectos impulsados por el CADIC, la Universidad Nacional de Tierra del Fuego y otras instituciones educativas”.

“Las reservas urbanas son aulas a cielo abierto, son espacios en los que los ciudadanos aprendemos a convivir con el ambiente e intentamos generar hábitos, buenas costumbres y respeto por la naturaleza”, destacó, y añadió que también “impulsamos la creación de otras reservas urbanas en la ciudad como en el caso del Bosque del Faldeo, la Reserva del barrio Los Morros, que están en ejecución”.

Por último, Quatrocci agradeció “a los socios que sostuvieron y sostienen a la entidad con mucho esfuerzo y dedicación, al Municipio porque siempre pudimos trabajar de manera mancomunada y siempre nos dio una respuesta positiva, y a la comunidad por el apoyo recibido en estos años”.

