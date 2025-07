Von der Thusen: “La Justicia deberá decidir, pero la reforma no está entre las urgencias de los fueguinos”

Hace unos días se conoció la resolución del Superior Tribunal de Justicia de hacer lugar a la recusación presentada contra el juez Ernesto Löffler, en el marco de dos causas vinculadas al proceso de reforma constitucional en Tierra del Fuego. Esta decisión podría traducirse en un avance para la realización de la reforma constitucional.

«Desde el día número uno pusimos una voz sobre esto por un montón de circunstancias, pero más que nada porque entendíamos que la Ley 1529, que fue esa famosa ley que se votó muy tarde un viernes 13 de diciembre de 2023, donde autorizó la reforma constitucional, no cumplía con un marco constitucional adecuado», recordó Von der Thusen en declaraciones a RADIO PROVINCIA.

«Desde nuestro lugar en la Legislatura, presentamos un proyecto de ley que no fue tratado nunca jamás en ninguna comisión para intentar abrogar, o sea, dejar sin efecto la Ley 1529, justamente por estos puntos que a nuestro entender eran inconstitucionales. Y luego, el legislador como ciudadano presentó ante la Justicia una medida cautelar para que se suspenda el llamado a elecciones del 14 de mayo, que claramente no se dio», indicó.

Con la recusación del juez Löffler, «de ahora en más, el Poder Judicial va a tomar alguna resolución, me imagino, en las próximas semanas», aseveró y agregó que «se llamará a las elecciones correspondientes y cada una de las fuerzas políticas llevará adelante su propuesta de Constitución».

Asimismo, «si será que la Justicia habilita la reforma, instaremos al gobernador a que ese llamado a elecciones de convencionales constituyentes se haga con algunas condiciones, por ejemplo, todo lo que respecta al gasto, que tenga el menor gasto posible para los fueguinos, porque claramente no estamos en condiciones de poder afrontar algo así».

Frente a la discusión de la reforma constitucional, hay un panorama complicado: la situación de la Obra Social, los paros docentes, la salud en crisis y las políticas económicas del Gobierno nacional. «Creo que hoy no es una prioridad la reforma constitucional para Tierra del Fuego, pero vamos a ser respetuosos de lo que diga la Justicia», aseguró.

Von der Thusen comentó sobre la posibilidad de participar en las próximas elecciones y la importancia de tener representantes en el Congreso Nacional que defiendan los intereses de Tierra del Fuego. «Tengo entendido que Somos Fueguinos participa de la elección federal, habrá que preguntarle a su presidenta o a alguna autoridad», estimó.

«Más allá de ser o no ser candidato, participar o no de una elección de este tipo, creo que necesitamos senadores y diputados que defiendan realmente a Tierra del Fuego, porque, si no, muchas veces van a Buenos Aires y terminan en algunos espacios donde tienen jefes políticos y terminan aprobando cosas o militando cosas que luego perjudican a Tierra del Fuego. Y por otro lado, teniendo en cuenta el contexto histórico, social y económico que vive la República Argentina, donde hay que ser muy responsable con respecto al trabajo legislativo en el Congreso de la Nación, necesitamos también senadores y diputados que tengan experiencia legislativa. No sé si es el momento de enviar aprendices de un Poder Legislativo», finalizó.