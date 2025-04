La UTA confirmó que habrá transporte público durante el Paro

La Unión Tranviarios Automotor (UTA) informó que el servicios de transporte público funcionará con normalidad durante la jornada de Paro.

En un comunicado firmado por su secretario general, Roberto Carlos Fernández, el gremio expresó su apoyo a los reclamos impulsados por la central obrera, aunque aclaró que seguirá acatando la conciliación laboral obligatoria dispuesta por la Secretaría de Trabajo de la Nación.

“Pasados ya casi diez días hábiles desde la conciliación, los empresarios continúan con su pertinaz actitud de no ofrecer tan siquiera una propuesta de acercamiento. Nada de nada”, señala el documento, donde además denuncian la falta de respuestas frente a sus demandas salariales.

No obstante, desde el sindicato remarcaron su compromiso con el Estado de Derecho y la paz social, y si bien advirtieron que el conflicto continúa, se comprometieron a no tomar medidas de fuerza mientras se mantenga vigente la conciliación. “Comprendemos y apoyamos los reclamos que la CGT pregona, pero continuaremos acatando la conciliación laboral obligatoria, porque sin Derecho no hay Estado sustentable”, indica el texto.