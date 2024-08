Allanamiento en Casa de Gobierno: la Justicia busca esclarecer la fecha de Impresión del decreto clave 1656/24 del llamado a la Reforma Constitucional

En un país donde millones de argentinos luchan día a día por superar una crisis económica sin fin, la Cámara de Senadores parece vivir en una realidad paralela. Decidieron que 7 millones de pesos al mes ya no eran suficientes, así que, ¿por qué no darse un capricho con 9 millones? Total, ¿quién va a notar? Ah, pero no se preocupen, porque algunos de nuestros senadores fueguinos encontraron la solución perfecta para apaciguar sus conciencias: repartir bolsitas de caramelos durante el fin de semana por el Día del Niño. Otros prefieren hacer como los pingüinos del escudo de Tierra del Fuego: mirar para otro lado y fingir que nada ocurre cuando sus militantes les preguntan sobre sus sueldos de ensueño. "No pasa nada, ¡agarra el caramelo!".