LECHMAN DIJO QUE ES INADMISIBLE EL AUMENTO EN LA TARIFA DE GAS SIENDO TIERRA DEL FUEGO UNA DE LAS MAYORES PROVINCIAS PRODUCTORAS

La acción colectiva, impulsada por el mandatario fueguino con el fin de retrotraer de forma definitiva el aumento en la tarifa de gas que abonan los vecinos de la provincia; fue presentado para el acompañamiento de parte de concejales, intendentes, legisladores, organizaciones de la sociedad civil, sindicatos y cámaras empresariales. Lechman afirmó, en este sentido, que "el gobernador nos va a encontrar siempre en la misma trinchera democrática en defensa de los derechos de los fueguinos y buscando el bienestar general".

Opinó que “Es muy difícil mezclar la cuestión política con la necesidad de la gente. Todos aquellos que tenemos circunstancialmente una responsabilidad política institucional debemos actuar con seriedad y atendiendo este reclamo que es genuino. Los fueguinos somos dependientes de una fuente de energía como es el gas. No podemos, por ejemplo, amanecer como hoy en Ushuaia con cuatro grados bajo cero y que haya familias que no tengan gas o no puedan usarlo por los aumentos desmedidos. Es inadmisible, más aún siendo una provincia que es una de las mayores productoras a nivel país”.

Por último, reafirmó el compromiso de “trabajar en defensa de los derechos de los fueguinos, que han sido vapuleados durante años y nos sumergen en un mar de incertidumbre que no podemos permitir ni dejar pasar”.

