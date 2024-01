“Quienes atacan la Ley 19640 desconocen profundamente el valor estratégico de nuestra provincia”

En ese sentido, sostuvo que “siempre hemos sufrido ataques a la ley y al subrégimen, pero ahora estamos ante una situación casi inédita, porque la Coalición Cívica hace un dictamen apuntando fuertemente a la 19640 y a nuestra provincia, a lo que se suman otras voces como la del Diputado Pichetto”.



“Quienes escriben este tipo de proyectos lo hacen desde un escritorio en el microcentro de Buenos Aires y desconocen profundamente el valor estratégico que tiene nuestra provincia”, recalcó el Gobernador.



Asimismo, Melella destacó que “no tienen ni idea de lo que es Tierra del Fuego. No tienen ni idea de que para que el alimento llegue a la mesa de los fueguinos la mercadería tiene que recorrer 3.000 kilómetros, pasar 4 controles fronterizos, cruzar el Estrecho de Magallanes, atravesar un país extranjero. No saben que nuestra industria tiene tecnología de punta a nivel mundial y genera miles de puestos de trabajo. Tienen mucha ignorancia y se han tragado un relato que no es cierto”.



“No es verdad que Tierra del Fuego sea responsable del déficit de la Nación, Tierra de Fuego no es la madre de los problemas. Sacarnos el subrégimen no soluciona absolutamente nada para el país, pero se sigue discutiendo eso sin ningún conocimiento ni sustento. Somos la única provincia insular, tenemos parte del territorio ocupado ilegalmente por Gran Bretaña, eso debe entenderse. Estuve leyendo algunos artículos chilenos donde ellos se lamentan de que su ley similar a la nuestra no haya tenido el efecto positivo que tuvo en Argentina. Ellos sí reconocen el valor estratégico de la región y es fundamental que los dirigentes de nuestro país también lo entiendan”, aseguró.



Finalmente, el mandatario reiteró que “vamos a seguir defendiendo de manera irrestricta la Ley y el subrégimen de promoción industrial. Tenemos por un lado el acompañamiento de los diputados de Unión por la Patria más diputados de la región patagónica. También hay referentes de otros sectores que nos apoyan como el senador Pablo Blanco y dirigentes de otros espacios políticos y otras provincias. Estamos trabajando con todos ellos para que este dictamen no siga adelante”.