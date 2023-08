PAMI TIERRA DEL FUEGO SIGUE OPERANDO CON NORMALIDAD TRAS CIBERATAQUE

La directora Ejecutiva de PAMI en Tierra del Fuego, Carla Corrales, proporcionó detalles sobre el incidente y tranquilizó a los prestadores y afiliados, asegurando que la información sensible no se vio comprometida ni hubo robo de datos. El sistema de PAMI, la obra social de los jubilados y pensionados, sufrió este miércoles un ciberataque que generó interrupciones en sus operaciones a nivel nacional. No obstante, la entidad informa que paulatinamente se restablecerán los servicios de manera progresiva.