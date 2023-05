Malvinas será un contenido obligatorio en la formación de funcionarios provinciales de todas las jurisdicciones del país

En el contexto del III Plenario del Consejo Federal de Relaciones Exteriores y Comercio Internacional desarrollado en la ciudad de Resistencia Chaco, y bajo la presidencia de la Provincia de Tierra del Fuego AeIAS de la Comisión Especial Malvinas, Antártida y Atlántico Sur, fueron aprobadas dos iniciativas fundamentales para la Cuestión de las Islas Malvinas. La primera refiere a la incorporación en las agendas oficiales de los principios rectores para la gestión de la misma (argumentos históricos, principios del derecho internacional, el abordaje en el ámbito de la Naciones Unidas, etc.) y por otra parte la adhesión a la Ley 27671 de Capacitación Obligatoria en la Cuestión de las Islas Malvinas, la cual a su vez prevé además la invitación a cada Municipio de nuestro país.

En este sentido el Secretario de Malvinas, Antártida, Islas del Atlántico Sur y Asuntos Internacionales, Andrés Dachary, refirió que “la creación de este Consejo ha sido muy importante para todas las provincias del país, pudiendo encontrar por primera vez un ámbito donde tratar elementos claves en los procesos de internacionalización que estamos llevando adelante, pero principalmente para Malvinas, ya que entendemos que necesariamente la cruzada contra el colonialismo que llevamos adelante desde Tierra del Fuego debe ser federal y orgánica”.

Asimismo, Dachary sostuvo: “En los últimos tiempos hemos visto con particular preocupación cómo algunas provincias avanzaban con agendas bilaterales con el Reino Unido, y si bien nuestra Constitución nos faculta a relacionarnos con distintos actores internacionales, estas situaciones abiertamente entran en conflicto con los lineamientos de nuestra política exterior”.

Referido además a la actual violación por parte del Reino Unido a los principios elementales del Derecho Internacional Humanitario, el funcionario en su participación en el Consejo destacó: “Hoy como una represalia a haber puesto fin al Acuerdo Foradori-Duncan los británicos han congelado el inicio de la 3era etapa del proceso de identificación de NN en Malvinas, no puede haber mayor bajeza con esto, y esto debería interpelarnos si no es momento de avanzar quizás con otras herramientas para poner fin a semejante atropello a la memoria de nuestros Héroes y principalmente a sus familias que a más de cuatro décadas de finalizada la guerra aun no lo logran encontrar la paz».

En este ámbito además Tierra del Fuego recordó el rol de los chaqueños y a sus familias durante el conflicto y en especial a aquellos sesenta que quedaron en nuestras islas, destacando además el compromiso y la coherencia permanente que ha tenido la provincia del Chaco con nuestra Causa Nacional.