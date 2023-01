FERNANDA RAVERTA: “ES ANTIDEMOCRÁTICO CERRAR EL CONGRESO E IMPEDIR QUE LOS ARGENTINOS SE JUBILEN”

En ese sentido, expresó: “En diciembre estaba prevista una sesión para tratar un proyecto de ley que ya cuenta con media sanción del Senado y tiene que ver con la posibilidad de poder regularizar la deuda con el Estado cuando no te hicieron los aportes correspondientes. Los diputados de la oposición, del macrismo, no fueron a trabajar y no hicieron lo que corresponde que haga un legislador que es presentarse a discutir las leyes. Hay casi 800 mil personas que necesitan esta ley”.

“La actitud de la oposición es antidemocrática. Cerrar el Congreso no está bien, es impedir que las argentinas y los argentinos se jubilen”, expresó en declaraciones radiales.

“Es muy grave la situación, nueve de cada diez mujeres no podrán jubilarse sin esta ley que, además, ya tiene un presupuesto asignado para este año”, agregó Raverta.

“Lo que queremos es garantizar la continuidad de los derechos que ya tenían las argentinas y los argentinos, que no merecen vivir semejante retroceso”, finalizó.