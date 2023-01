“Este caso aislado de falta de responsabilidad, no quita mérito a todo el esfuerzo que se viene haciendo desde el incendio en Corazón de la isla”

Al respecto, la Secretaria de Ambiente manifestó que “el hecho repudiable es haber vandalizado el equipamiento público, y aún más grave, con ese equipamiento público haber hecho fuego, sin respetar el marco de emergencia que atraviesa la provincia. Es un doble daño que deja entrever la falta de comportamiento y respeto hacia todos los ciudadanos y visitantes que siguen la norma”.

El Director de Control y Fiscalización Pesquera, Federico Fernández, comentó que “el domingo 15 salimos en una de nuestras recorridas diarias de control y fiscalización pesquera cuando en la zona de Almanza, más específicamente en zona de Bahía Varela, camino a Moat, notamos que los carteles que habíamos colocado de prohibido hacer fuego no estaban en sus respectivos lugares.”



“Había uno colocado en un árbol y otro atornillado a un poste. Procedimos a recorrer la zona y desafortunadamente encontramos uno de los carteles doblado en sus extremos y tirado sobre un fogón hecho sobre la tierra, y el otro tirado algunos metros más lejos con su poste roto” agregó.



En ese sentido la Secretaria Eugenia Alvarez indicó que “ahora se está redactando el informe del hecho, al momento no hay un responsable ya que tampoco se encontraron testigos en la zona del vandalismo, pero están las pruebas fehacientes e invitamos a cualquier persona que pueda tener algún dato o información al respecto, comunicarse al 2901 434674, que es el teléfono de la Secretaría en Ushuaia”.



“A pesar de esto, agradecemos y reconocemos cada día a quienes, atendiendo el contexto, cumplen con la prohibición de hacer fuego, concurriendo a los sitios agrestes con su vianda y picnic, disfrutando así de la naturaleza sin causar daños. Durante todo el fin de semana se recorrieron Río Olivia, San Pablo y Puente Justicia, entre otros, y no había nadie haciendo fuego, entonces queremos resaltar la buena voluntad y conducta de todos los demás que están haciendo su esfuerzo”, finalizó.