POCO Y NADA DE GASOIL EN TIERRA DEL FUEGO

Lo que venimos advirtiendo que iba a pasar por fin pasó: la crisis energética llegó a Tierra del Fuego con inusitado rigor. No hay gasoil en las YPF de la provincia, algo que veíamos venir y que el gobierno no hizo nada para detener. La parálisis de la industria y las dificultades para el transporte están a la vuelta de la esquina.

El senador fueguino, Pablo Blanco, responsabilizó al gobierno nacional por este verdadero desastre para Tierra del Fuego , y agrego que " el combustible se necesita, sea para la producción o para afrontar el invierno"

"Este gobierno no tiene ni plan económico ni plan de contingencia energético. Tal como lo ha solicitado el Senador Vischi en la sesión de hoy al pedir la preferencia de un proyecto presentado oportunamente por la senadora Mariana Juri, vamos a promover la citación urgente del Secretario de Energía y de la Subsecretaria de Hidrocarburos y Combustibles de la Nación".

"Como representante de Tierra del Fuego quiero saber qué planes tiene el gobierno para paliar esta situación de forma perentoria antes de que la crisis devenga en caos".

Por otra parte el Senador recordó que en su última visita al Senado de la Nación el Jefe de Gabinete de Ministros mintió al país en la cara. Dijo que “el mercado de combustibles, y en particular el del gasoil, estarán correctamente abastecidos”. Los surtidores fueguinos y de otras 18 provincias desmienten a un ministro poco serio que pretende hacernos creer que la falta de combustibles está directamente ligada a una explosión productiva que todos sabemos que no existe. Explosiva es la situación social de un país pésimamente gobernado en el que la inflación devora los salarios y la energía es cada vez más escasa. "Desde Juntos por el Cambio queremos un país que se encienda, no una argentina que se apague. Un país puesto a producir, a exportar y a generar los niveles de empleo que se merece", finalizó Banco