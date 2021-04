BERTONE A FAVOR DE LIBERAR LAS PATENTES DE LAS VACUNAS CONTRA LA COVID 19

El proyecto adhiere a la posición argentina que apoyó a su vez una iniciativa de la República de Sudáfrica y la República de la India, y que cuenta con la adhesión de 99 países del mundo, para que se realice una "exención de determinadas disposiciones del Acuerdo sobre los Aspectos de los Derechos de Propiedad Intelectual relacionados con el Comercio (ADPIC) para la prevención, la contención y el tratamiento de la COVID-19", mientras dure la pandemia.

La exgobernadora de la provincia destacó que “tenemos que sumar el mayor respaldo internacional posible a esta iniciativa humanitaria en este momento tan difícil para el mundo en su conjunto”, y criticó que “no es posible que en una pandemia que ha causado millones de muertos la lógica capitalista se imponga por sobre el derecho a la vida de los pueblos.”

Entre los fundamentos del proyecto, se señala que “los países con mejores recursos económicos tienen más acceso a las vacunas llegando a comprar una cantidad que quintuplica el total de su población en algunos casos, mientras los países más pobres tienen extremas dificultades para acceder a ellas”, y destaca que “la OMC ya dispone, desde 2001, una excepción para que los países de manera particular puedan liberar las propiedades intelectuales de insumos sanitarios en caso de emergencia sanitaria (…) Sin embargo, la magnitud de esta pandemia no permite que la solución pueda estar en la legislación e iniciativa de cada país en particular, debe darse una respuesta contundente a nivel internacional.”

Bertone también expresó que “en este contexto de tanta angustia para todas y todos, donde las expectativas están puestas en las vacunas, los organismos internacionales deben dar a los pueblos herramientas para que haya condiciones de equidad en el acceso.”