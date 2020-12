El “Caballo” Suárez se movilizó hasta la Casa Rosada con más de 1000 hombres , y le solicitó al Presidente la urgente normalizacion y llamado a elecciones en el SOMU

Este miércoles con una movilización de 1000 hombres y con una misiva entregada al Presidente Alberto Fernández, el Frente Nacional de Agrupaciones Marítimas “Azul 53” del Sindicato Obreros Marítimos Unidos, denunció la grave crisis por la que atraviesa el gremio, las embestidas que sufre la organización y reclamaron la pronta normalización de la conducción a través de elecciones gremiales.

La misiva, que lleva la firma de Omar Suárez, señala que “es un tiempo que debemos habilitar ya, poniendo la casa en orden y trabajando en el marco de este gobierno nacional en los desafíos que tenemos por delante en nuestros mares y ríos, en nuestra hidrovía, y en nuestra plataforma, defendiendo el trabajo y nuestra soberanía

Asimismo, se pide que “se arbitren las medidas necesarias contempladas en las leyes pertinentes, junto con los estatutos del SOMU y de la Obra Social del Personal Marítimo para que, con la participación inmediata y urgente de las autoridades de aplicación,

Al efecto Suárez dijo: “no se conformaron con destruir nuestra organización gremial y su Obra Social sino, que no paró hasta verme encarcelado, acá estoy vivo, no me pudo matar”.

En un fuerte discurso frente al gobierno nacional apuntó contra: “Jorge Triaca, Guillermo Dietrich se robaron nuestra organización social, no pararemos hasta que expliquen con los huesos”. Y envió un duro mensaje a la comisión que está al frente de la organización: “con nuestros cómplices que hoy quieren ser dirigentes gremiales, se han equivocado, no pudieron dejarme en la cárcel, me han dejado vivo, el peor error que han cometido”.

Fuente: Elpatriota.com