BERTONE: “QUEDÓ CLARO QUE NO DABA LO MISMO CUALQUIER PRESIDENTE”

‘Hay un cambio de rumbo claro en las políticas públicas para atender las necesidades de las mayorías”, dijo Bertone al finalizar el discurso del Presidente.

En este contexto, la diputada fueguina destacó la critica que “hizo nuestro presidente a la política de premiar a los ‘gerentes’ del Estado con altos sueldos mientras se postergó a los trabajadores”, durante el gobierno de Mauricio Macri. Además, reflexionó que “al peronismo siempre le tocó reconstruir el Estado y recomponer el mercado interno para generar trabajo y llevar adelante las decisiones que permitan comenzar a reconstruir el tejido social que se ha deteriorado mucho”, y agregó “Alberto es peronista y se hace cargo de resolver problemas y no de criticar y buscar excusas.” “El Presidente dedicó mucho más tiempo a hablar de proyectos concretos que de herencias recibidas.

El pueblo argentino quiere soluciones a sus problemas y no excusas”, expresó y agregó “Alberto demuestra que gobernar es hacerse cargo y no buscar excusas.” “Ojalá el gobierno de Tierra del Fuego pueda aprovechar este nuevo escenario nacional para transformarlo en políticas de desarrollo sustentable para nuestra provincia”, manifestó. “Como diputada nacional estoy dispuesta a intervenir e impulsar todos los debates que haya que dar para sacar a nuestro país adelante; y trabajaré duramente para que nuestra provincia sea parte de este país que nos propone nuestro Presidente”, dijo. “Cuando apoyamos sin ningún reparo la candidatura de Alberto y Cristina no nos equivocamos y el discurso de hoy lo ratifica. Quedó claro que no daba lo mismo cualquier presidente”, concluyó.