Vandalismo en la plaza : rompieron la imagen del General San Martín

El secretario de Gobierno, Omar Becerra, manifestó en nombre de la Municipalidad de Ushuaia el repudio a los hechos vandálicos que personas desconocidas produjeron en la plaza San Martín, en la que se realizan trabajos para su puesta en valor y recuperación. “Es una vergüenza que no sepan vivir en comunidad, nuevamente han vandalizado un espacio público y no tienen el más mínimo respeto. Es un problema que tenemos como sociedad y no lo podemos permitir”, expresó el funcionario.