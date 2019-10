Alberto Fernández: “No sé que va a dejar Macri pero estaría bueno que colabore para no hacer todo más difícil”

Nacionales 21/10/2019 Shelknamsur Por

El candidato a presidente del Frente de Tod☀s, Alberto Fernández, aseguró que “lo único que me preocupa es la tranquilidad de los argentinos” al sostener que “con la grieta se queden otros” porque “nosotros estamos acá para tenderle la mano a todos”. “Lo que quisiera es que si el resultado le es adverso, Macri no se enoje como la otra vez y no maltrate a los argentinos, y no libere al dólar para que escale como permitió”, dijo en una conferencia de prensa que compartió en Bahía Blanca con el candidato a intendente, Federico Susbielles, y a diputado nacional Sergio Massa.