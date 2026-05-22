Con maquinaria propia, la Municipalidad repavimentó tramos clave de Magallanes

La Municipalidad avanzó con trabajos de recuperación vial sobre distintos sectores de la calle Magallanes. Las tareas se realizaron con personal municipal, maquinaria propia y material elaborado en la Planta de Asfalto, como parte del programa que busca mejorar la transitabilidad en la ciudad.
 
Ushuaia22/05/2026ShelknamsurShelknamsur

La Municipalidad de Ushuaia llevó adelante trabajos de repavimentación sobre distintos tramos de la calle Magallanes, en el marco del Programa de Recuperación Vial que se ejecuta con recursos propios.

Las tareas fueron desarrolladas por la Secretaría de Planificación, Obras y Servicios Públicos, con personal municipal, maquinaria propia y asfalto producido en la Planta Municipal.

En una primera etapa se realizó el fresado de la calzada entre Darwin y Marcelino Jerez, y también entre Karukinka Norte y Pontón Río Negro. Luego, durante la jornada de hoy, se avanzó con la repavimentación de aproximadamente 1.400 metros cuadrados de calzada, en un tramo de más de 400 metros lineales.

Para la intervención se utilizaron alrededor de 110 toneladas de material asfáltico elaborado por la Planta de Asfalto Municipal.

Desde el área de Obras Públicas señalaron que estos trabajos forman parte del plan de mejoramiento de la infraestructura vial que el Municipio viene ejecutando en distintos sectores de Ushuaia, con el objetivo de optimizar la circulación, mejorar la transitabilidad y recuperar calles con alto nivel de uso cotidiano.

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