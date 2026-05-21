Jóvenes y referentes deportivos destacaron las obras en el Parque Municipal de Deportes Urbanos

Tras la reapertura del Parque Municipal de Deportes Urbanos, deportistas y referentes de BMX, skate y disciplinas urbanas valoraron las mejoras realizadas por el Municipio de Río Grande. Desde la Asociación Unión de Bikers y Skaters remarcaron que el espacio permite proyectar competencias nacionales e internacionales y fortalecer a una nueva generación de deportistas.
 
Río Grande 21/05/2026ShelknamsurShelknamsur

Jóvenes deportistas y referentes de las disciplinas urbanas destacaron las obras realizadas por el Municipio de Río Grande en el Parque Municipal de Deportes Urbanos, en el marco de la reapertura del espacio.

Durante la recorrida, el intendente Martín Perez dialogó con integrantes de la Asociación Unión de Bikers y Skaters de Tierra del Fuego, quienes valoraron las mejoras ejecutadas y el acompañamiento municipal para fortalecer el desarrollo de los deportes urbanos en la ciudad.

El presidente de la asociación, Juan Pablo Schmit, expresó su satisfacción por los trabajos realizados y sostuvo que la renovación del parque marcará “un antes y un después” para los jóvenes que practican estas disciplinas. Según señaló, las mejoras elevan el nivel del espacio y generan nuevas oportunidades para quienes entrenan diariamente.

Schmit también remarcó la relevancia regional del parque y afirmó que Río Grande cuenta con “el parque olímpico cubierto más grande de Sudamérica”, con medidas reglamentarias que permitirían proyectar competencias nacionales e internacionales. Además, indicó que referentes mundiales del deporte ya manifestaron interés en desarrollar fechas oficiales en la ciudad.

Por su parte, Tomás Mingorance, referente de BMX en Río Grande, destacó la importancia de recuperar el espacio para sostener los entrenamientos y preparar a los deportistas locales de cara a próximas competencias. En ese marco, mencionó que en los próximos días uno de los jóvenes viajará a competir a Santiago de Chile, representando a la ciudad.

Mingorance subrayó que este tipo de espacios permite proyectar a nuevos riders que buscan crecer y ser reconocidos a nivel nacional e internacional. También mencionó a Octavio Miranda, Franco Smith y Gonzalo Aguilar como referencias del deporte urbano local y como ejemplo del esfuerzo que hay detrás de cada entrenamiento.

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