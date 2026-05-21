Río Grande capacitó al personal del 147 para reforzar la atención durante el invierno

El Municipio de Río Grande continúa fortaleciendo las acciones del Operativo Invierno 2026 con instancias de capacitación destinadas a trabajadores y trabajadoras municipales que cumplen funciones de atención directa a la comunidad.

En esta oportunidad, el personal de la Línea de Atención Ciudadana 147 participó de una jornada de formación a cargo del área de Obras Sanitarias, con el objetivo de mejorar la respuesta frente a las consultas más frecuentes que realizan los vecinos durante la temporada invernal.

Durante la capacitación se abordaron recomendaciones prácticas vinculadas al cuidado de cañerías, la prevención de incidentes por emisión de monóxido de carbono, la limpieza de veredas y otras situaciones que suelen presentarse en los hogares y espacios públicos ante la llegada de las bajas temperaturas.

Desde el Municipio señalaron que la preparación del personal resulta clave para brindar información clara, orientar a los vecinos y canalizar de manera más eficiente los reclamos o consultas que ingresan a través del 147.

La iniciativa forma parte de las medidas preventivas impulsadas por el Estado municipal para acompañar a la comunidad durante la época más fría del año, especialmente frente a problemáticas que pueden evitarse con información adecuada y una respuesta temprana.

Con el avance del invierno, el Municipio busca reforzar la atención ciudadana y consolidar herramientas de prevención que permitan reducir riesgos, cuidar los hogares y mejorar la asistencia ante situaciones propias de esta temporada.