Análisis completo sobre el gas no convencional en Argentina

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Argentina desarrolló la formación Vaca Muerta en la provincia de Neuquén, ocupando a nivel mundial el segundo puesto en recursos de gas no convencional y el cuarto en petróleo. La magnitud de este recurso, combinada con la curva de aprendizaje técnico acumulada desde los primeros pilotos de fractura, convierte al shale gas en Vaca Muerta en el eje vertebrador de la matriz exportadora argentina hacia 2035.

Diferencias técnicas entre gas convencional y no convencional

En los yacimientos convencionales, los hidrocarburos se forman en la roca madre, compuesta por material orgánico y rocas acumuladas durante largos períodos. Con el paso de los años, las condiciones de presión y temperatura transforman la materia orgánica en hidrocarburos que migran hasta encontrar una roca impermeable que impida su paso, conocida como sello, quedando alojados en una roca reservorio. Estas formaciones presentan condiciones de permeabilidad y porosidad que permiten la extracción comercial mediante técnicas tradicionales.

El gas no convencional permanece atrapado debido a la muy baja permeabilidad de la roca generadora, propiedad que es más de 1.000 veces inferior a la encontrada en los reservorios convencionales. Esta característica geológica impide el proceso de migración primaria y exige tecnologías específicas para liberar el recurso.

Cuando el gas se encuentra atrapado en arenas compactas, se denomina tight sands, mientras que si es en una roca, se conoce como shale gas. El tight gas es el gas natural contenido en rocas muy compactas, areniscas y/o calizas, con valores de permeabilidad matricial muy bajos; no son rocas madres, son rocas almacén, aunque muy compactas. Ambas categorías constituyen los principales tipos de gas no convencional explotados en el territorio argentino.

Vaca Muerta en el contexto de las reservas mundiales

Un informe de la Energy Information Administration elevó significativamente el potencial de gas a nivel mundial, concluyendo que los mayores recursos se localizan en China, seguida de Estados Unidos y Argentina. Esta evaluación técnica ubica a la formación neuquina entre las tres reservas más importantes del planeta.

La formación Vaca Muerta abarca 8,6 millones de acres conteniendo reservas estimadas de 16 mil millones de barriles de petróleo recuperable y 308 billones de pies cúbicos de gas recuperable, con el desarrollo actual representando aproximadamente 10% del potencial total de la formación. Esta dimensión geográfica y volumétrica supera a la mayoría de las formaciones de shale gas fuera de Norteamérica.

Vaca Muerta ya produce más de la mitad del petróleo y del gas natural de Argentina, y constituye el caso más relevante de desarrollo de hidrocarburos no convencionales mediante fractura hidráulica y perforación horizontal (fracking) fuera de Norteamérica. La formación se extiende principalmente por Neuquén, con porciones en Mendoza, La Pampa y Río Negro, concentrando la actividad de más de 30 empresas operadoras.

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Tecnologías específicas: fractura hidráulica horizontal y pozos múltiples

Uno de los cambios más importantes que permitieron el desarrollo de los yacimientos no convencionales es la mejora en la tecnología de perforación dirigida, que implica perforar en forma vertical hasta la profundidad en la que se detectó la presencia de hidrocarburos, para luego modificar la dirección del mismo y continuar haciéndolo de manera horizontal, con el objetivo de cubrir la mayor distancia posible de la roca.

La técnica consiste en la perforación de un pozo vertical u horizontal, entubado y cementado, a más de 2500 metros de profundidad, con el objetivo de generar uno o varios canales de elevada permeabilidad a través de la inyección de agua a alta presión. Este proceso de fractura hidráulica rompe la roca de baja permeabilidad y permite que el gas fluya hacia el pozo.

La muy baja permeabilidad de estos yacimientos hace que, de no realizarse algún tipo de estimulación, el volumen de gas recuperado no alcance para que el mismo resulte económicamente viable; las mejoras en las técnicas de fracturación hidráulica permitieron reducir costos e incrementar la productividad del pozo.

La combinación de perforación horizontal extendida con múltiples etapas de fractura maximiza el volumen de roca estimulada.

Perforación horizontal extendida La perforación horizontal permite atravesar la formación productiva a lo largo de varios kilómetros, exponiendo una mayor superficie de contacto con la roca generadora. Las extensiones laterales en Vaca Muerta superan frecuentemente los 3.000 metros, con casos que alcanzan 4.000 metros o más. Esta longitud maximiza el área de drenaje de cada pozo y optimiza la recuperación del recurso.

Fractura hidráulica multietapa

La fractura hidráulica o fracking es una técnica de extracción de hidrocarburos que consiste en la inyección a alta presión de una mezcla de agua, arena y productos químicos para romper las formaciones del subsuelo; el avance tecnológico de los últimos 30 años permitió explotar formaciones no convencionales de shale y tight. Cada pozo horizontal recibe entre 20 y 40 etapas de fractura, dependiendo de la longitud lateral y las características geológicas de la formación.

Pozos múltiples desde una misma locación

El desarrollo de plataformas multipozo (pads) permite perforar múltiples pozos horizontales desde una única locación superficial, reduciendo la huella ambiental y optimizando costos logísticos. Esta configuración facilita la conexión a infraestructura de recolección y minimiza el impacto en superficie.

Cadena de valor y actores principales del sector

La explotación del gas no convencional articula una cadena de valor compleja que integra exploración, producción, logística, procesamiento y comercialización.

1. Exploración y evaluación: estudios sísmicos 3D, perforación de pozos

exploratorios, análisis geoquímicos y geofísicos para caracterizar la formación.

2. Desarrollo y producción: perforación de pozos horizontales, fractura hidráulica

multietapa, instalación de facilidades de superficie.

3. Recolección y transporte: redes de gasoductos de recolección, plantas de

tratamiento, gasoductos troncales de evacuación.

4. Procesamiento: separación de líquidos de gas natural, tratamiento para cumplir

especificaciones comerciales.

5. Comercialización: abastecimiento del mercado interno, exportación por gasoductos

a países limítrofes, proyectos de licuefacción para exportación de GNL.



Gestión ambiental y prácticas de sustentabilidad

El desarrollo del gas no convencional requiere protocolos rigurosos de gestión ambiental para minimizar impactos y asegurar la licencia social para operar. Las principales áreas de gestión incluyen:

Gestión del recurso hídrico

En comparación a la explotación convencional, el fracking requiere un mayor consumo de agua, que es utilizada tanto para la perforación como, principalmente, para fracturar las formaciones. Las operadoras implementan sistemas de reciclado de agua de producción, reduciendo la demanda de agua fresca y minimizando el volumen de efluentes a tratar.

Monitoreo sísmico

La fracturación hidráulica produce habitualmente microsismos que son demasiado pequeños para ser detectados excepto por aparatos de medida de precisión; estos eventos a veces se utilizan incluso para obtener un registro vertical y horizontal de la extensión de la fractura.

Las operadoras mantienen redes de monitoreo sísmico para caracterizar la respuesta de la formación y ajustar los diseños de fractura.

Tratamiento de fluidos de fractura

Los fluidos de fractura contienen agua, arena (propante) y aditivos químicos en concentraciones menores al 2% del volumen total. Las operadoras deben declarar la composición química de los fluidos y gestionar su tratamiento y disposición final conforme a regulaciones provinciales y nacionales.

Horizonte productivo y exportador hacia 2035

Neuquén alcanzaría una participación del 6% del total exportado en 2026, impulsada por la maduración de los desarrollos en Vaca Muerta y el incremento sostenido en la producción y exportación de shale oil y shale gas. La provincia transita una transformación desde abastecedora del mercado interno hacia exportadora neta de hidrocarburos.

La Cámara de Exploración y Producción de Hidrocarburos (CEPH) estimó que la Argentina podría exportar unos USD 41.758 millones para 2035 en un escenario en el que se prevé una expansión en la producción tanto de crudo, como de gas. Este horizonte exportador depende de la construcción de infraestructura crítica de evacuación y licuefacción.

La finalización del oleoducto Vaca Muerta a fines de 2026 proporciona la infraestructura crítica que permite exportaciones a gran escala. En el segmento de gas natural, los proyectos de licuefacción constituyen el vector principal de crecimiento exportador.

Los productores locales esperan cerrar el año con envíos al exterior por USD 14.000 millones; el verdadero despegue del sector llegaría a partir de 2027, cuando entren en operación los proyectos más ambiciosos.

Argentina cuenta con reservas suficientes para exportar aproximadamente 29.200 millones de metros cúbicos anuales de GNL y 7.300 millones de metros cúbicos de gas natural, además de disponer de 73.000 millones de metros cúbicos para el consumo interno. Esta disponibilidad de recurso técnicamente recuperable asegura la viabilidad de largo plazo de los proyectos de exportación.

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La consolidación del gas no convencional como activo estratégico de la matriz exportadora argentina requiere inversión sostenida en exploración y desarrollo, construcción de infraestructura de evacuación y licuefacción, y mantenimiento de condiciones regulatorias y fiscales competitivas. El cumplimiento de estos requisitos posicionará al país como proveedor confiable de energía en el mercado global.