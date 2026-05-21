Martín Perez recorrió el Parque de Deportes Urbanos y destacó la inversión municipal

El intendente de Río Grande visitó el espacio renovado y remarcó que la obra fue realizada en un contexto económico complejo. El Municipio intervino rampas, madera, pintura, calefacción, circuito eléctrico y sectores de práctica para volver a poner el parque a disposición de los jóvenes y las familias.
Río Grande 21/05/2026ShelknamsurShelknamsur

El intendente Martín Perez recorrió el Parque de Deportes Urbanos de Río Grande, luego de los trabajos de puesta en valor realizados por el Municipio en un espacio utilizado habitualmente por cientos de jóvenes de la ciudad.

Durante la visita, Perez destacó la decisión de sostener la inversión pública en medio de un escenario económico difícil. “Destinamos recursos de todos los vecinos de la ciudad para que este lugar lo puedan disfrutar los pibes y las pibas. Lo pudimos hacer en este momento tan difícil que vivimos como ciudad y país”, expresó.

El jefe comunal también agradeció el trabajo del personal de Obras Públicas y el acompañamiento de las familias que participaron del proceso de recuperación del lugar. En ese marco, sostuvo que el objetivo es seguir fortaleciendo las disciplinas urbanas y consolidar a Río Grande como una ciudad vinculada al deporte.

Por su parte, el gerente de la Agencia de Deportes, Cultura y Turismo, Sebastián Bendaña, explicó que las tareas incluyeron la construcción de nuevas rampas, el recambio de más de 250 tablas de madera, trabajos de pintura, mejoras en la calefacción y en el circuito eléctrico, además de intervenciones en la palestra y la incorporación de accesorios para distintas prácticas deportivas.

Bendaña remarcó que la intervención debía realizarse con especial cuidado, ya que en el parque se practican deportes extremos y cualquier detalle sin terminar podía representar un riesgo para quienes utilizan las instalaciones.

Desde el Municipio señalaron que más de 600 vecinos usan habitualmente el espacio, por lo que la recuperación del Parque de Deportes Urbanos apunta no solo a mejorar la infraestructura, sino también a sostener un ámbito de encuentro, recreación e inclusión para chicos, chicas y familias de Río Grande.

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