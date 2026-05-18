Garay cuestionó el veto de Melella a la Ley de Goteo y advirtió que el Municipio podría ir a la Justicia

La jefa de Gabinete de la Municipalidad de Ushuaia, Yesica Garay, cuestionó el veto del gobernador Gustavo Melella a la Ley de Goteo automático de la coparticipación y advirtió que la decisión vuelve a colocar al Municipio en una situación de reclamo urgente frente a la Provincia.

Si bien reconoció que el veto “era una de las posibilidades”, la funcionaria sostuvo que en el Ejecutivo municipal la medida fue recibida “con mucha preocupación”, debido al impacto directo que tiene sobre la administración de la ciudad.

“Este veto nos afecta y nos perjudica a todos por igual, al Municipio, a los vecinos y a los trabajadores municipales”, afirmó Garay.

La funcionaria explicó que la falta de previsibilidad en el envío de fondos condiciona el funcionamiento cotidiano del Municipio. Según señaló, aun con voluntad de gestión, sin recursos resulta imposible planificar pagos a proveedores, garantizar servicios, diseñar nuevos programas o abrir una mesa salarial con información real.

“Por más buena voluntad que tengamos, si no llegan los recursos es imposible proyectar”, remarcó.

Garay también cuestionó que el veto no haya sido acompañado por una cancelación de la deuda que mantiene el Gobierno provincial con la Municipalidad de Ushuaia. Tampoco, indicó, existió una instancia de diálogo institucional que permitiera acordar una salida a la situación financiera.

“El veto no fue acompañado con la cancelación de la deuda”, advirtió.

En relación con las transferencias de fondos, la jefa de Gabinete explicó que existen envíos semanales, pero sin certezas sobre los plazos. “Lo que no podemos saber es cuándo van a llegar”, señaló. Además, remarcó que la deuda supera los 30 días y no se reduce pese a las transferencias parciales.

Consultada sobre las razones de las demoras, Garay apuntó contra el trasfondo político del conflicto. “Me parece que son más políticas que técnicas. Si fueran técnicas, ya hubieran explicado por qué no pueden transferir ni saldar lo que deben al Municipio”, sostuvo.

La funcionaria planteó que lo ideal sería conformar una mesa técnica y política para alcanzar un equilibrio entre la Provincia y los municipios. Sin embargo, dejó en claro que el Municipio no descarta recurrir a la Justicia si no obtiene respuestas.

“Estamos dispuestos a tener una instancia de diálogo y vamos a agotar todas las instancias. Pero si tenemos que avanzar judicialmente, lo vamos a hacer”, concluyó.