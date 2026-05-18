Río Grande espera el 25 con una peña folclórica abierta a la comunidad

La propuesta se realizará el domingo 24 de mayo, desde las 20 horas, en el Gimnasio del Club San Martín. Habrá música, danza, artistas locales, buffet de instituciones de la ciudad y, a la medianoche, el tradicional Pericón por el Día de la Revolución de Mayo.
 
Río Grande 18/05/2026ShelknamsurShelknamsur

Río Grande se prepara para vivir una noche bien criolla en la previa del 25 de Mayo. El domingo 24, desde las 20 horas, se realizará la peña folclórica “Esperando el 25”, una propuesta abierta a la comunidad que tendrá lugar en el Gimnasio del Club Social y Deportivo San Martín, ubicado en O’Higgins 46.

La actividad será con entrada libre y gratuita y reunirá a artistas, grupos de danza, músicos y vecinos en una jornada pensada para compartir tradiciones argentinas en la antesala de una de las fechas más importantes del calendario nacional.

Entre las presentaciones previstas estarán el Ballet Folklórico de Adultos Mayores “Papa Francisco”, Dúo Canestrari, Montecino, Dos Reynoso, Desvelos, Facu Roldán, Luis Cabaña, La Sanata, el grupo de danza folklórica “Flor de Ceibo”, Ballet Andanzas, la Banda Municipal de Música, el grupo coreográfico “Mercedes Sosa” y La Cruza Folk.

Además, durante la noche habrá servicio de buffet a cargo de instituciones educativas, escuelas deportivas y asociaciones culturales de la ciudad, lo que también permitirá acompañar el trabajo comunitario de distintas organizaciones locales.

Uno de los momentos centrales llegará a la medianoche, cuando los festejos continúen con la interpretación del Pericón, a cargo de la Banda Municipal de Música. La invitación será a que vecinos y vecinas se sumen a bailar en comunidad para recibir el 25 de Mayo con música, encuentro y tradición popular.

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