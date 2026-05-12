Desde el 15 de mayo será obligatorio circular con cubiertas de invierno en Ushuaia

La Municipalidad de Ushuaia informó que, a partir del 15 de mayo de 2026, será obligatorio circular con cubiertas con clavos o cubiertas de invierno homologadas en la ciudad.

La medida fue establecida en el marco de la Ordenanza Municipal N° 3771 y mediante la Resolución S.S.U. N° 06/2026, que fija esa fecha como inicio formal de la temporada invernal en Ushuaia.

Desde el Municipio señalaron que la disposición tiene como objetivo mejorar las condiciones de seguridad vial y reducir los riesgos propios de la época, especialmente frente a calzadas con hielo, nieve o escarcha. También recordaron que las cadenas para nieve o hielo deberán utilizarse cuando el estado de la calzada así lo requiera.

La obligación vuelve a poner sobre la mesa una escena conocida para los vecinos de Ushuaia: el invierno no espera a nadie, y salir a la calle sin el equipamiento adecuado puede transformar cualquier traslado cotidiano en un problema serio.

Además del uso de cubiertas aptas, el Municipio recomendó circular con mayor precaución, reducir la velocidad, mantener distancia entre vehículos y calcular tiempos de traslado más amplios, especialmente durante las primeras horas de la mañana y en sectores donde suelen formarse placas de hielo.