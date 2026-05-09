Martín Perez pidió construir “desde el sur” una mirada nacional sobre los territorios estratégicos del futuro

Durante la actividad, Perez planteó la necesidad de que la Argentina vuelva a mirar al Atlántico Sur y a Tierra del Fuego como parte central de una agenda nacional vinculada a la soberanía, la logística, la energía y la presencia geopolítica en la región.

“El sur no puede seguir siendo visto como un territorio periférico”, sostuvo el intendente riograndense, quien además remarcó la importancia de pensar políticas públicas con una visión federal y estratégica sobre la Antártida y el Atlántico Sur.

La presentación se realizó en Buenos Aires y reunió a distintos actores vinculados al debate geopolítico y productivo sobre el futuro de los territorios australes.

En ese contexto, Perez volvió a vincular el desarrollo de Tierra del Fuego con la defensa de la soberanía argentina sobre Malvinas y con el fortalecimiento de sectores estratégicos como la industria, la energía y la logística antártica.