Río Grande celebrará el Día del Himno con una peña folclórica en el Centro Cultural Alem

La propuesta se llevará adelante desde las 21 horas en el espacio cultural ubicado sobre Belgrano 920 y contará con la participación de músicos, ballets y talleres culturales de la ciudad, en una noche atravesada por el folklore y las tradiciones argentinas.

Entre los artistas y grupos que formarán parte de la peña estarán el Quinteto Municipal de Cuerdas “El Vasco”, la Orquesta Municipal Kayén, Gonzalo Lemui, el grupo “Desvelos”, Hiram y Rocío Barquet, Leda Soto y Libremonte, además de distintos cuerpos de danza folklórica y talleres culturales municipales.

Desde el Municipio señalaron que la actividad también forma parte del camino hacia los 25 años del Centro Cultural Alem, uno de los espacios culturales más representativos de Río Grande.

La jornada buscará además poner en valor una fecha vinculada a uno de los símbolos patrios más importantes del país, en un encuentro pensado para compartir música popular, danza y cultura fueguina en comunidad.