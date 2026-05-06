Río Grande vuelve a reunir al entramado emprendedor patagónico con una nueva edición de “Emprender desde el Sur”

La Expo se realizará este sábado 9 y domingo 10 de mayo en el Polideportivo “Carlos Margalot”. Habrá stands, talleres gratuitos, capacitaciones, gastronomía, espacios de comercialización directa y un desfile de cierre con producciones locales.
Río Grande 06/05/2026ShelknamsurShelknamsur

Río Grande será sede este fin de semana de la tercera edición de la Expo “Emprender desde el Sur”, una propuesta que reunirá a emprendedores, productores y hacedores de distintos puntos de la Patagonia en una agenda pensada para mostrar, vender, capacitar y fortalecer redes de trabajo.

La actividad se desarrollará el sábado 9 y domingo 10 de mayo en el Polideportivo “Carlos Margalot”, con entrada abierta a la comunidad. La organización está a cargo de la Secretaría de Desarrollo Productivo del Municipio de Río Grande, en el marco de una política pública que busca acompañar al sector emprendedor con herramientas de formación, espacios de comercialización y oportunidades concretas de crecimiento.

Durante ambas jornadas, vecinos y vecinas podrán recorrer stands con productos regionales, propuestas gastronómicas, experiencias artesanales y espacios de venta directa. También habrá talleres gratuitos, capacitaciones y actividades para toda la familia, con una programación que combina producción local, oficios, diseño, reciclado y creatividad fueguina.

Uno de los puntos centrales de la Expo será la participación de la Escuela Municipal de Emprendedores, que mostrará parte del trabajo que realiza durante el año con capacitaciones, formación en oficios y acompañamiento a cientos de vecinos que buscan iniciar o consolidar sus proyectos productivos.

El sábado, las actividades comenzarán a las 13 horas con un taller de resina a cargo del emprendimiento “Shanesis”. Luego, a las 15, se realizará un taller de velas brindado por “Almendra”. A las 16 se desarrollará el primer living emprendedor, con la participación de Sublimando la Isla, Honte e Ygriega. En paralelo, el emprendimiento Solana dictará un taller de almohadillas terapéuticas. Más tarde, desde las 17, habrá lectura del cuento “Eterna Patrulla” y un taller de confección de tote bag con jean en desuso, a cargo de “Meow”.

El domingo, la jornada comenzará a las 10 con un encuentro regional de emprendedores a puertas cerradas. Desde las 13 se abrirá una nueva agenda de talleres, entre ellos mosaiquismo, bordado y maceración, además de un nuevo living emprendedor con Zorro Viejo, Luis Villanueva y La Choza. El cierre será a las 17 con el desfile “Emprendiendo desde el Sur: Experiencia Pasarela”, donde distintos emprendimientos locales presentarán sus producciones.

El secretario de Desarrollo Productivo, Facundo Armas, destacó que cada edición de “Emprender desde el Sur” representa “mucho más que una feria o un espacio de comercialización” y sostuvo que la propuesta tiene “un profundo sentido estratégico y comunitario”.

“Emprender en Río Grande y en Tierra del Fuego también es una forma de construir soberanía, arraigo y desarrollo local”, afirmó el funcionario municipal.

Armas remarcó además que detrás de cada emprendimiento “hay vecinos y vecinas que deciden apostar por esta tierra, generar valor agregado local, crear trabajo y construir comunidad desde el sur de la Argentina”. En ese sentido, planteó que en un contexto económico complejo, fortalecer redes entre emprendedores resulta clave para sostener proyectos y abrir nuevas oportunidades.

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