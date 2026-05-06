Iriarte cruzó a Melella por la Ley de Goteo: “No es destituyente pedir que la Provincia deje de manejar fondos ajenos”

El secretario de Gobierno de la Municipalidad de Ushuaia, Sebastián Iriarte, salió al cruce de las declaraciones del Gobierno provincial luego de la aprobación de la Ley de Goteo de la coparticipación y rechazó que detrás de la norma exista una maniobra destituyente. Por el contrario, sostuvo que el debate legislativo buscó poner fin a la discrecionalidad en el manejo de recursos que pertenecen a los municipios.

“La sanción de la Ley de Goteo es algo que veníamos impulsando como debate político”, señaló Iriarte, al tiempo que recordó que la vía judicial continúa abierta para reclamar la deuda que mantiene la Provincia con la Municipalidad de Ushuaia. Según indicó, el Municipio trabaja en una eventual presentación por “los más de 11 mil millones de pesos de coparticipación” que aún se adeudan.

El funcionario municipal remarcó que la discusión no surgió únicamente desde el ámbito institucional, sino también con un fuerte respaldo social y gremial. En ese sentido, destacó que los trabajadores reunieron “más de 11 mil firmas” para acompañar una ley que, según explicó, pretende terminar con la discrecionalidad del Ejecutivo provincial en la administración de fondos que corresponden a las ciudades.

Iriarte fue directo al responderle al gobernador Gustavo Melella: “Acá no hay ninguna intención destituyente. No es destituyente algo que plantea que el Gobierno provincial se maneje solo con los recursos que le corresponden”.

En la misma línea, sostuvo que cuando una administración retiene o utiliza recursos ajenos “está haciendo las cosas mal, o está malversando, o está yendo por un camino completamente equivocado”. Para el secretario de Gobierno, la Ley de Goteo fue aprobada “en el marco de un debate político institucional” y con mayoría legislativa, por lo que consideró que intentar presentar la discusión como un ataque institucional es una forma de esquivar el fondo del problema.

“Cuando se terminan los argumentos parece que hay que ir a los extremos de plantear lo de la destitución para justificar cuestiones que no tienen sentido”, afirmó. Y agregó que si un gobierno “hace las cosas mal de manera sostenida durante mucho tiempo, va perdiendo el apoyo”.

Iriarte también dejó una lectura política sobre el escenario provincial. Aseguró que, “en términos políticos”, Melella “se está quedando muy solo” y que esa soledad empieza a reflejarse en la Legislatura, donde el oficialismo enfrenta cada vez más dificultades para sostener sus posiciones.

Por otra parte, reconoció que el diálogo entre el Municipio de Ushuaia y la Provincia “está friccionado y va a seguir estándolo”, aunque planteó que el problema de fondo no es una disputa personal entre funcionarios, sino una ruptura más amplia entre el Gobierno provincial y la sociedad.

“El jefe de Gabinete personaliza las discusiones y dice que el diálogo está roto, cuando lo que está roto es el diálogo del Gobierno con la sociedad”, cuestionó Iriarte.

En ese tramo, el funcionario apuntó contra la mirada del Ejecutivo provincial sobre la crisis social. “Ellos no están conversando con la sociedad, están viendo una realidad paralela”, sostuvo. Luego enumeró situaciones que, a su entender, muestran la desconexión del Gobierno con los problemas cotidianos: personas durmiendo en la calle, pacientes oncológicos sin medicación y policías jubilados del ex Territorio que no perciben sus haberes desde hace casi un año.

Sobre el cierre, Iriarte dejó una de las frases más duras de su intervención: “En lo personal creo que están más concentrados en cómo le dejan el gobierno a los libertarios y ya están abocados a eso. No tengo pruebas, pero tampoco dudas de que el gobernador ya está pensando en eso”.