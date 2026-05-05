Río Grande será sede de una nueva edición de “Emprender desde el Sur”

El Municipio de Río Grande confirmó la realización de la tercera edición de la Expo “Emprender desde el Sur”, una propuesta que reunirá este fin de semana a emprendedores, productores y hacedores de distintos puntos de la región patagónica.

La actividad se desarrollará el sábado 9 y domingo 10 de mayo en el gimnasio Carlos Margalot, con entrada libre para las charlas y actividades previstas durante ambas jornadas. La organización estará a cargo de la Secretaría de Desarrollo Productivo, que busca fortalecer los espacios de comercialización, capacitación y visibilización para quienes sostienen proyectos productivos en la ciudad y la región.

La expo contará con stands regionales, propuestas gastronómicas, talleres abiertos al público y actividades vinculadas a oficios, diseño, reciclado, mosaiquismo, bordado, maceración y producción artesanal. También tendrá participación la Escuela Municipal de Emprendedores, que expondrá parte del trabajo realizado durante sus trayectos de formación anual.

Durante el sábado se realizarán talleres de resina, velas, almohadillas terapéuticas, reciclado de jeans y un panel de experiencias con emprendedores locales. El domingo, en tanto, habrá un plenario regional del sector, nuevas propuestas formativas y el cierre con el desfile “Emprendiendo desde el Sur: Experiencia Pasarela”.

El secretario de Desarrollo Productivo, Facundo Armas, destacó que la iniciativa “es mucho más que un mercado de venta” y sostuvo que emprender en Río Grande y en Tierra del Fuego “también es una forma de construir soberanía, arraigo y desarrollo local”.

En esa línea, remarcó que el encuentro permite compartir experiencias y fortalecer redes entre emprendedores en un contexto económico complejo. Para el funcionario, la convocatoria ya se consolidó como una fecha esperada por la comunidad y como una herramienta para visibilizar proyectos que generan trabajo, identidad y futuro para la ciudad.