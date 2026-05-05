Río Grande será sede de una nueva edición de “Emprender desde el Sur”

El encuentro se realizará el sábado 9 y domingo 10 de mayo en el gimnasio Carlos Margalot. Habrá stands regionales, propuestas gastronómicas, talleres gratuitos, espacios de intercambio y un desfile de cierre con producciones locales.
Río Grande 05/05/2026ShelknamsurShelknamsur

El Municipio de Río Grande confirmó la realización de la tercera edición de la Expo “Emprender desde el Sur”, una propuesta que reunirá este fin de semana a emprendedores, productores y hacedores de distintos puntos de la región patagónica.

La actividad se desarrollará el sábado 9 y domingo 10 de mayo en el gimnasio Carlos Margalot, con entrada libre para las charlas y actividades previstas durante ambas jornadas. La organización estará a cargo de la Secretaría de Desarrollo Productivo, que busca fortalecer los espacios de comercialización, capacitación y visibilización para quienes sostienen proyectos productivos en la ciudad y la región.

La expo contará con stands regionales, propuestas gastronómicas, talleres abiertos al público y actividades vinculadas a oficios, diseño, reciclado, mosaiquismo, bordado, maceración y producción artesanal. También tendrá participación la Escuela Municipal de Emprendedores, que expondrá parte del trabajo realizado durante sus trayectos de formación anual.

Durante el sábado se realizarán talleres de resina, velas, almohadillas terapéuticas, reciclado de jeans y un panel de experiencias con emprendedores locales. El domingo, en tanto, habrá un plenario regional del sector, nuevas propuestas formativas y el cierre con el desfile “Emprendiendo desde el Sur: Experiencia Pasarela”.

El secretario de Desarrollo Productivo, Facundo Armas, destacó que la iniciativa “es mucho más que un mercado de venta” y sostuvo que emprender en Río Grande y en Tierra del Fuego “también es una forma de construir soberanía, arraigo y desarrollo local”.

En esa línea, remarcó que el encuentro permite compartir experiencias y fortalecer redes entre emprendedores en un contexto económico complejo. Para el funcionario, la convocatoria ya se consolidó como una fecha esperada por la comunidad y como una herramienta para visibilizar proyectos que generan trabajo, identidad y futuro para la ciudad.

Últimos artículos
WhatsApp Image 2026-05-05 at 16.45.41

Estabillo cuestionó la reforma constitucional y advirtió sobre “intereses corporativos o personales” detrás del proceso

Shelknamsur
Política05/05/2026
El exgobernador José Arturo Estabillo, primer mandatario constitucional de Tierra del Fuego, se pronunció en medio del debate por la derogación de la Ley 1529 y sostuvo que la provincia no atraviesa el momento institucional, social ni económico para avanzar con una reforma constitucional. Además, defendió la vigencia de la Carta Magna fueguina y planteó que el problema central no está en modificarla, sino en cumplirla.
Te puede interesar
Lo más visto
WhatsApp Image 2026-05-01 at 04.18.00

Lechman logró frenar la reforma constitucional: la Legislatura derogó la Ley 1529 por amplia mayoría

Shelknamsur
Legislatura 01/05/2026
Con 11 votos a favor y 4 en contra, la Legislatura derogó la Ley 1529 y frenó el llamado a la reforma constitucional. La votación se produjo a las 3:50 de la madrugada de este viernes, luego del pedido del legislador Jorge Lechman para adelantar el tratamiento del proyecto. La decisión se dio en medio de un fuerte rechazo social a la reforma, con un descontento cercano al 70% de los fueguinos, y evitó avanzar en un proceso que podía costar más de 8.000 millones de pesos.
20260429161600_d726de9a-e579-443f-84d1-eccf5b516672

Löffler pone en agenda los límites fueguinos y el control de los recursos del Atlántico Sur

Shelknamsur
De interés 01/05/2026
El ministro del Superior Tribunal de Justicia, ex diputado nacional y docente universitario, Ernesto Löffler, participará de un encuentro en la Universidad Nacional de Tierra del Fuego donde volverá a instalar uno de los debates más sensibles y postergados de la provincia: la definición de sus límites y el control efectivo de sus recursos estratégicos en el Atlántico Sur.
 
12

La pregunta de todo usuario móvil

Shelknamsur
De interés 04/05/2026
¿Prepago o pospago? Podría ser una pregunta que se hace la Chiqui Legrand. Pero es una pregunta que todo usuario de telefonía móvil se hace con frecuencia: por ahorro, por presupuesto o por necesidad. En tiempos de bolsillos ajustados, responder con claridad a esa pregunta resulta clave para evitar sorpresas y defender la economía doméstica.
WhatsApp Image 2026-05-05 at 16.45.41

Estabillo cuestionó la reforma constitucional y advirtió sobre “intereses corporativos o personales” detrás del proceso

Shelknamsur
Política05/05/2026
El exgobernador José Arturo Estabillo, primer mandatario constitucional de Tierra del Fuego, se pronunció en medio del debate por la derogación de la Ley 1529 y sostuvo que la provincia no atraviesa el momento institucional, social ni económico para avanzar con una reforma constitucional. Además, defendió la vigencia de la Carta Magna fueguina y planteó que el problema central no está en modificarla, sino en cumplirla.