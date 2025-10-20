Díaz llamó a defender el rol del Estado frente al modelo de ajuste del Gobierno nacional

“En esta última semana de campaña seguiremos llevando un mensaje de esperanza a los fueguinos para que el próximo 26 de octubre nos den su voto de confianza”, expresó Díaz, al ratificar que su propuesta “es la única alternativa real para ponerle un freno al ajuste”.

“El pueblo fueguino quiere recuperar un Estado que funcione”

Durante sus recorridas por distintos puntos de la provincia, el candidato describió un clima social atravesado por la incertidumbre y la desconfianza hacia las políticas del Ejecutivo nacional.

“Hemos recorrido Tierra del Fuego de punta a punta, y notamos que la gente quiere recuperar el Estado que necesitamos. Desde Defendamos Tierra del Fuego creemos que un Estado que funciona y cumple sus obligaciones es la mejor manera de frenar el modelo de la motosierra”, subrayó.

Y agregó: “Nadie quiere pasarle una motosierra a un Estado que garantiza educación, salud, seguridad, energía y trabajo. Nadie quiere destruir un Estado que cuida a los jubilados, que sostiene la producción y que protege a las familias fueguinas”.

Díaz apuntó directamente contra el presidente Javier Milei, a quien acusó de intentar “llevar al país nuevamente al pasado”.

“Busca distraer al pueblo argentino con una discusión polarizada para ocultar las deficiencias de su gestión. En estos dos años, el Gobierno Nacional frenó la producción, el comercio y el consumo. No generó trabajo y volvió a someternos a los intereses de las grandes potencias a través de un modelo financiero que solo beneficia a unos pocos”, sostuvo.

“Es un Estado insensible, que cada semana castiga a los jubilados y quita derechos a las personas con discapacidad. Frente a eso, somos el freno a esa forma de hacer política”, enfatizó.

“También debemos poner fin a la decadencia provincial”

El dirigente no eludió una mirada crítica sobre la realidad local y advirtió que “cuando el Estado provincial no resuelve los problemas de los fueguinos, termina siendo funcional al modelo anti-Estado que impulsa Milei”.

“Estamos convencidos de que Defendamos Tierra del Fuego es la única opción para cortar con la decadencia de la provincia y volver a poner de pie a nuestra tierra”, afirmó.

“Quiero ir al Congreso a poner a Tierra del Fuego de pie”

En el tramo final de su mensaje, Díaz insistió en la necesidad de recuperar valores y principios en la política:

“Nos merecemos un Estado con compromiso social, que cuide la industria, el trabajo, la producción y nuestra soberanía”, dijo.

Y concluyó: “Me he formado en el ámbito público y privado para ir al Congreso Nacional a representar a los fueguinos, para debatir con propuestas y sin agravios. Trabajaré incansablemente para que el país reconozca a Tierra del Fuego como el corazón de una Argentina bicontinental”.