Jornada de jineteada y tradiciones fueguinas por el Día de la Madre

Del encuentro participaron la legisladora Victoria Vuoto, el concejal Gabriel de la Vega y el secretario de Gobierno municipal, César Molina, quien asistió en representación del Ejecutivo.

“Es fundamental acompañar y mantener vivas nuestras raíces y expresiones culturales, porque son parte de la identidad fueguina”, destacó Molina.

El funcionario también subrayó “el trabajo y el compromiso de la Agrupación Gauchos Fueguinos para sostener estos espacios de encuentro y celebración comunitaria, donde se pone en valor la tradición del campo y la cultura popular”.

La jornada reunió a familias, vecinos y vecinas, que disfrutaron de una tarde marcada por la destreza criolla, la música y las costumbres rurales. Participaron distintas agrupaciones gauchas y artistas locales, en un ambiente de camaradería y orgullo por las tradiciones que continúan vivas en el fin del mundo.