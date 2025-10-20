Jornada de jineteada y tradiciones fueguinas por el Día de la Madre

La Municipalidad de Ushuaia acompañó la jornada de jineteada organizada por la Agrupación Gauchos Fueguinos, que se realizó el domingo en el campo de doma y folclore de los hijos de Tito y Tito Padín, en el marco de los festejos por el Día de la Madre.

Shelknamsur
Del encuentro participaron la legisladora Victoria Vuoto, el concejal Gabriel de la Vega y el secretario de Gobierno municipal, César Molina, quien asistió en representación del Ejecutivo.

“Es fundamental acompañar y mantener vivas nuestras raíces y expresiones culturales, porque son parte de la identidad fueguina”, destacó Molina.
El funcionario también subrayó “el trabajo y el compromiso de la Agrupación Gauchos Fueguinos para sostener estos espacios de encuentro y celebración comunitaria, donde se pone en valor la tradición del campo y la cultura popular”.

La jornada reunió a familias, vecinos y vecinas, que disfrutaron de una tarde marcada por la destreza criolla, la música y las costumbres rurales. Participaron distintas agrupaciones gauchas y artistas locales, en un ambiente de camaradería y orgullo por las tradiciones que continúan vivas en el fin del mundo.

