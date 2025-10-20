Gran convocatoria en la edición “Día de la Madre” del Mercado Concentrador

La iniciativa, impulsada por la Secretaría de Políticas Sociales, Sanitarias y Derechos Humanos, volvió a consolidarse como un espacio de economía social y de encuentro comunitario, donde la producción local y las pymes de la ciudad ganan protagonismo.

El subsecretario de Desarrollo Económico, Roberto Trujillo, destacó que “fue una jornada muy positiva; la gente volvió a responder masivamente a esta propuesta que ya hicieron propia”.

Según precisó, participaron los comercios que acompañan al programa desde su primera edición, junto a nuevos emprendimientos de productores locales y la Cooperativa Avícola de Río Grande. “Los vecinos y vecinas accedieron a una amplia variedad de productos de distintos rubros y a ofertas especiales”, explicó Trujillo, quien adelantó que para la próxima edición “se sumarán comercios de Tolhuin con los que ya estuvimos dialogando”.

Por último, el funcionario valoró “la importante labor de los equipos de la Subsecretaría de Desarrollo Económico y de la Subsecretaría de Industria y Producción, que trabajan incansablemente para que cada edición del Mercado Concentrador sea un éxito”.