Gran convocatoria en la edición “Día de la Madre” del Mercado Concentrador

En las instalaciones de la Casa de la Mujer, el Municipio de Ushuaia llevó adelante una nueva edición del Mercado Concentrador, esta vez dedicada al Día de la Madre, que volvió a reunir a cientos de vecinos y vecinas de la ciudad atraídos por las propuestas de comercios y emprendedores locales.

Ushuaia20/10/2025ShelknamsurShelknamsur
feria_plantas
Copiar Código AMP

La iniciativa, impulsada por la Secretaría de Políticas Sociales, Sanitarias y Derechos Humanos, volvió a consolidarse como un espacio de economía social y de encuentro comunitario, donde la producción local y las pymes de la ciudad ganan protagonismo.

El subsecretario de Desarrollo Económico, Roberto Trujillo, destacó que “fue una jornada muy positiva; la gente volvió a responder masivamente a esta propuesta que ya hicieron propia”.

Según precisó, participaron los comercios que acompañan al programa desde su primera edición, junto a nuevos emprendimientos de productores locales y la Cooperativa Avícola de Río Grande. “Los vecinos y vecinas accedieron a una amplia variedad de productos de distintos rubros y a ofertas especiales”, explicó Trujillo, quien adelantó que para la próxima edición “se sumarán comercios de Tolhuin con los que ya estuvimos dialogando”.

Por último, el funcionario valoró “la importante labor de los equipos de la Subsecretaría de Desarrollo Económico y de la Subsecretaría de Industria y Producción, que trabajan incansablemente para que cada edición del Mercado Concentrador sea un éxito”.

Últimos artículos
Te puede interesar
Lo más visto
WhatsApp-Image-2025-09-21-at-23.34.03-820x360

Puerto de Ushuaia: entre la importancia estratégica y una administración que hace agua

Mariano López
Política16/10/2025

El puerto de Ushuaia es importante, sí, pero por razones estratégicas y geopolíticas, no por su administración. Su peso internacional se explica por su cercanía con la Antártida, su rol logístico en las campañas científicas y su ubicación privilegiada en el Atlántico Sur. Sin embargo, el propio informe de la Agencia Nacional de Puertos y Navegación (ANPyN) deja al descubierto una realidad menos épica: pilotes cortados, defensas vencidas, una red contra incendios inexistente y obras que nunca se terminaron.

WhatsApp Image 2025-10-17 at 14.42.25

Lechman apelará ante la Corte Suprema y advierte que la discusión constitucional aún no está cerrada

Shelknamsur
Judiciales 17/10/2025

El legislador Jorge Lechman confirmó que llevará su planteo contra la reforma constitucional a la Corte Suprema de Justicia de la Nación. Lo hará mediante un recurso de queja, tras la decisión del Superior Tribunal de Justicia de Tierra del Fuego de no conceder el recurso extraordinario federal que había sido presentado en el marco de la causa “Lechman, Jorge Andrés c/ Provincia de Tierra del Fuego AeIAS s/ Acción meramente declarativa” (Expediente Nº 4646/24).

multimedia.normal.85a0479b97b1bc1a.bm9ybWFsLndlYnA= (1)

Dos jóvenes chilenos murieron al probar un auto de rally en una ruta cercana a Río Grande

Shelknamsur
Judiciales 20/10/2025

El trágico accidente ocurrió este domingo sobre la Ruta Provincial C, a unos dos kilómetros del cruce con la Ruta Nacional N.º 3, en las afueras de Río Grande. Un Renault Clio tipo de rally, en el que viajaban dos jóvenes chilenos que habían llegado a la provincia para probar el vehículo, colisionó contra una Toyota Hilux. Ambos ocupantes del Clio perdieron la vida; el conductor de la camioneta, de 79 años, se encuentra fuera de peligro.