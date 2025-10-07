Se lanza una nueva etapa del Programa Municipal de Salud Visual

ShelknamsurRío Grande 05/10/2025
El Municipio de Río Grande, en trabajo articulado con el Ministerio Público de la Defensa de la República Argentina, la Universidad Tecnológica Nacional – Facultad Regional Tierra del Fuego (UTN) y la Asociación de Usuaries y Profesionales para el Abordaje del Cannabis y otras Drogas (AUPAC), anunció la puesta en marcha de la Diplomatura Técnico Profesional en Cannabis Medicinal, una propuesta académica dirigida a profesionales de la salud con capacidad de prescripción en la provincia.
La Municipalidad de Ushuaia celebró el éxito de la jornada académica “Infancias y Adolescencias: un desafío colectivo”, que reunió a más de mil participantes y a reconocidas figuras nacionales e internacionales del ámbito de la protección de derechos, la salud mental y las políticas públicas destinadas a niñas, niños y adolescentes.
La ciudad vivió una jornada cargada de emoción y memoria colectiva. Con una nutrida participación de vecinos y vecinas, Ushuaia celebró su 141° aniversario con un acto que reivindicó las raíces que dieron origen a la capital fueguina.
La Secretaría de Cultura y Educación de la Municipalidad de Ushuaia celebró el Día del Adulto Mayor con una jornada cargada de emociones en la sede de “Pequeños Pasos”, en el marco del programa Hábito Lector: Cocineritos, Cuentos y Relatos.
El Municipio de Río Grande impulsa una propuesta formativa esencial para quienes trabajan o planean trabajar en el rubro gastronómico y alimentario. Se trata del curso de “Manipulación Segura de Alimentos”, una capacitación obligatoria para tramitar o renovar la libreta sanitaria, que se dicta de manera permanente durante todo el año a través de la Dirección de Bromatología, dependiente de la Secretaría de Salud.
Del 6 al 31 de octubre, el Centro de Interpretación Ambiental propone una agenda gratuita de charlas, recorridos y actividades para toda la comunidad, con el objetivo de fortalecer la conciencia sobre el cuidado de las costas y la biodiversidad.
La aerolínea low cost redobla su apuesta por la temporada alta y amplía su red de destinos con una nueva conexión que promete dinamizar el turismo nacional. A partir del 10 de diciembre, Flybondi operará el tramo directo Córdoba-Ushuaia, una ruta que estará vigente durante el verano y que permitirá unir el corazón del país con el extremo sur sin pasar por Buenos Aires.
La Municipalidad de Ushuaia realizará este miércoles 8 y jueves 9 de octubre la segunda edición de la Expo Ushuaia Ciudad Segura, un espacio de intercambio, capacitación y difusión de prácticas orientadas a la prevención y la protección ciudadana.
La Municipalidad de Ushuaia continúa fortaleciendo las políticas de acompañamiento y contención destinadas a las personas mayores, a través de las actividades que se desarrollan en Casa Ushuaia en Buenos Aires. En esta oportunidad, se realizó una jornada orientada a la estimulación cognitiva, donde los participantes compartieron distintas propuestas lúdicas diseñadas para potenciar la memoria, la agilidad mental y la toma de decisiones.
El festival de cine de montaña y aventura más prestigioso del mundo llega al Fin del Mundo. Los días 18 y 19 de noviembre, el Sunstar Cinemas del Paseo del Fuego Shopping será sede del Banff Mountain Film Festival World Tour, que desembarca por primera vez en Ushuaia con una cuidada selección de documentales y cortos sobre naturaleza, deportes extremos y exploración, incluyendo una producción fueguina.