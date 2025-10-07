Se lanza una nueva etapa del Programa Municipal de Salud Visual

El Municipio de Río Grande implementa por cuarto año consecutivo el Programa Municipal de Salud Visual, una política pública que busca acompañar a las y los vecinos que más lo necesitan y garantizar el acceso a controles oftalmológicos gratuitos.

Río Grande 07/10/2025ShelknamsurShelknamsur
md (40)
Copiar Código AMP

En esta nueva etapa, el programa estará dirigido exclusivamente a adolescentes de entre 13 y 17 años que no cuenten con obra social. Las inscripciones comenzarán el martes 7 de octubre, a través del siguiente enlace: https://bit.ly/46W5XWn.

A partir de las 10:00 horas se habilitará el formulario online, mediante el cual se asignarán 700 turnos disponibles para la atención.

Los controles se realizarán en los Centros Municipales de Salud N° 1 y N° 3, además del Centro de Especialidades Médicas, donde los adolescentes recibirán un certificado de salud visual. En los casos en que los estudios determinen la necesidad de corrección visual, se gestionará y entregará sin costo alguno un par de lentes recetados.

Desde el Ejecutivo municipal destacaron que esta política sanitaria se consolida como una herramienta fundamental para promover la prevención y la detección temprana de problemas visuales en la población joven, contribuyendo al bienestar integral y al desarrollo educativo de las y los adolescentes riograndenses.

Últimos artículos
actividades-veranos-organizadas-por-municipalidad-para-ovenes-cepla-palomar_40869

Ushuaia celebra el 4° Festival de Salud Mental: una jornada para reconectar con los vínculos y la comunidad

Shelknamsur
Ushuaia07/10/2025

La Municipalidad de Ushuaia llevará adelante el próximo sábado 11 de octubre el 4° Festival de Salud Mental “Redes y Vínculos”, un espacio abierto para reflexionar, crear y compartir en comunidad. El encuentro se desarrollará de 17 a 20 horas en el CePLA-El Palomar (Pablo Imboden 1140), y reunirá talleres, actividades lúdicas y presentaciones artísticas con un eje común: promover la salud mental comunitaria desde el encuentro y la participación.

Te puede interesar
Lo más visto
CANABIS

Río Grande lanza una diplomatura en Cannabis Medicinal destinada a médicos y odontólogos

Shelknamsur
Río Grande 05/10/2025

El Municipio de Río Grande, en trabajo articulado con el Ministerio Público de la Defensa de la República Argentina, la Universidad Tecnológica Nacional – Facultad Regional Tierra del Fuego (UTN) y la Asociación de Usuaries y Profesionales para el Abordaje del Cannabis y otras Drogas (AUPAC), anunció la puesta en marcha de la Diplomatura Técnico Profesional en Cannabis Medicinal, una propuesta académica dirigida a profesionales de la salud con capacidad de prescripción en la provincia.

md (36)

Formarse para cuidar lo que comemos: el curso de Manipulación Segura de Alimentos ya está disponible todo el año en Río Grande

Shelknamsur
Río Grande 05/10/2025

El Municipio de Río Grande impulsa una propuesta formativa esencial para quienes trabajan o planean trabajar en el rubro gastronómico y alimentario. Se trata del curso de “Manipulación Segura de Alimentos”, una capacitación obligatoria para tramitar o renovar la libreta sanitaria, que se dicta de manera permanente durante todo el año a través de la Dirección de Bromatología, dependiente de la Secretaría de Salud.

20250128084534_202501281227151647b50ff4c159b0b0c035b7d47a9953

Flybondi suma una nueva ruta y conecta Córdoba con Ushuaia sin escalas desde diciembre

Shelknamsur
Ushuaia06/10/2025

La aerolínea low cost redobla su apuesta por la temporada alta y amplía su red de destinos con una nueva conexión que promete dinamizar el turismo nacional. A partir del 10 de diciembre, Flybondi operará el tramo directo Córdoba-Ushuaia, una ruta que estará vigente durante el verano y que permitirá unir el corazón del país con el extremo sur sin pasar por Buenos Aires.

md (39)

Encuentro para ejercitar la mente y fortalecer los lazos de la comunidad fueguina

Shelknamsur
Ushuaia06/10/2025

La Municipalidad de Ushuaia continúa fortaleciendo las políticas de acompañamiento y contención destinadas a las personas mayores, a través de las actividades que se desarrollan en Casa Ushuaia en Buenos Aires. En esta oportunidad, se realizó una jornada orientada a la estimulación cognitiva, donde los participantes compartieron distintas propuestas lúdicas diseñadas para potenciar la memoria, la agilidad mental y la toma de decisiones.

3.-El-Banff-y-el-FNCA-llegan-a-U

Ushuaia se prepara para vivir el Banff Mountain Film Festival por primera vez

Shelknamsur
Ushuaia06/10/2025

El festival de cine de montaña y aventura más prestigioso del mundo llega al Fin del Mundo. Los días 18 y 19 de noviembre, el Sunstar Cinemas del Paseo del Fuego Shopping será sede del Banff Mountain Film Festival World Tour, que desembarca por primera vez en Ushuaia con una cuidada selección de documentales y cortos sobre naturaleza, deportes extremos y exploración, incluyendo una producción fueguina.