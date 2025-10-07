Se lanza una nueva etapa del Programa Municipal de Salud Visual

En esta nueva etapa, el programa estará dirigido exclusivamente a adolescentes de entre 13 y 17 años que no cuenten con obra social. Las inscripciones comenzarán el martes 7 de octubre, a través del siguiente enlace: https://bit.ly/46W5XWn.

A partir de las 10:00 horas se habilitará el formulario online, mediante el cual se asignarán 700 turnos disponibles para la atención.

Los controles se realizarán en los Centros Municipales de Salud N° 1 y N° 3, además del Centro de Especialidades Médicas, donde los adolescentes recibirán un certificado de salud visual. En los casos en que los estudios determinen la necesidad de corrección visual, se gestionará y entregará sin costo alguno un par de lentes recetados.

Desde el Ejecutivo municipal destacaron que esta política sanitaria se consolida como una herramienta fundamental para promover la prevención y la detección temprana de problemas visuales en la población joven, contribuyendo al bienestar integral y al desarrollo educativo de las y los adolescentes riograndenses.