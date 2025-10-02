300 mil dólares para un acto: la visita de Milei que abrió la polémica en Ushuaia

El Presidente llegó a Tierra del Fuego en plena campaña electoral de La Libertad Avanza, con un operativo de seguridad que incluyó más de 300 efectivos federales y aviones de la Fuerza Aérea. El costo estimado superó los 300.000 dólares y desató críticas por el uso de recursos públicos en actividades partidarias.

Ushuaia02/10/2025ShelknamsurShelknamsur
imagen_convertida (7)
Según trascendió en medios nacionales, el operativo demandó más de 300.000 dólares e incluyó el despliegue de más de 300 efectivos de fuerzas federales, además de logística aérea con aviones de la Fuerza Aérea. Todo ese despliegue se llevó adelante para respaldar un acto que reunió apenas a un puñado de simpatizantes.

Si bien la seguridad presidencial es una obligación del Estado, el hecho de que se combine con actividades de campaña genera cuestionamientos sobre los límites entre el resguardo institucional y la utilización de fondos que pertenecen a todos los argentinos para beneficio partidario.

La jornada estuvo atravesada por protestas y un clima de tensión, que evidenció tanto el respaldo de sectores afines como el rechazo de quienes ven en esta visita un ejemplo de privilegio político financiado con dinero público.

PEREZ

Río Grande refuerza sus políticas de cuidado y bienestar para las personas mayores

Shelknamsur
Río Grande 02/10/2025

La gestión del intendente Martín Perez sostiene como prioridad el cuidado integral y la promoción de derechos de las adultas y adultos mayores de la ciudad. Programas como “Acompañamiento y Cuidado para Personas Mayores”, “Bien Activos” y “Participación Activa”, junto con la reciente inauguración del Centro de Bienestar “Papa Francisco”, marcan una planificación transversal destinada a garantizar acompañamiento, inclusión y acceso a la salud.

VOLEY

La cancha también juega: vóley en apoyo a la educación gratuita

Shelknamsur
Ushuaia02/10/2025

El viernes 10 de octubre a las 9 horas, la Municipalidad de Ushuaia junto a la Universidad Nacional de Tierra del Fuego, Antártida e Islas del Atlántico Sur (UNTDF) realizará el Torneo Relámpago Recreativo de Vóley Mixto en la cancha 4 del gimnasio Hugo Ítalo Favale.

busqueda-playa-larga4

Hallaron sin vida al hombre buscado desde el lunes en Playa Larga

Shelknamsur
Ushuaia01/10/2025

Tras dos días de intensa búsqueda, fue encontrada sin vida una persona de 53 años, cuyo paradero había sido solicitado desde el lunes 29. Su camioneta había sido hallada estacionada en el sector del faro de Playa Larga, lo que activó un amplio operativo de rastrillaje.

photo_5111964535374940943_x

Río Grande se prepara para vivir “El Arte del Movimiento”, el evento artístico más grande de la Patagonia

Shelknamsur
Río Grande 02/10/2025

Del 2 al 5 de octubre, el Polideportivo Carlos Margalot será escenario de un despliegue sin precedentes: más de 2.700 artistas, distribuidos en cinco funciones, harán vibrar a la comunidad en una nueva edición de “El Arte del Movimiento”, el encuentro que cada año reúne a academias, institutos, escuelas públicas, ballets y grupos coreográficos de toda la ciudad.

