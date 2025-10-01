Embellecimiento urbano: Ushuaia se prepara para su aniversario y la temporada de verano

ShelknamsurNacionales29/09/2025
Así lo manifestó el legislador Jorge Lechman a través de su cuenta de X, tras los incidentes ocurridos en Ushuaia durante la llegada del Presidente de la Nación.
ShelknamsurNacionales30/09/2025
Presentó en el Senado un proyecto de repudio al decreto de Milei que autoriza la presencia de fuerzas militares de EE.UU., en Tierra del Fuego. Además, cargó contra Miguel Rodríguez, candidato a diputado de La Libertad Avanza en Tierra del Fuego, quien manifestó su apoyo a la instalación de una base militar estadounidense en la provincia. "El 26 de octubre hay que ponerle un freno a estas políticas de Milei", sentenció.
ShelknamsurNacionales30/09/2025
El frente Defendamos Tierra del Fuego expresó su rechazo a las declaraciones del candidato a diputado nacional por La Libertad Avanza, Miguel Rodríguez, quien manifestó su acuerdo con la creación de una base militar de Estados Unidos en Ushuaia, restando importancia al trasfondo histórico y político de la presencia extranjera en el Atlántico Sur.
ShelknamsurUshuaia30/09/2025
El próximo viernes 10 de octubre, de 12 a 17 horas, el estacionamiento del Puerto de Ushuaia será escenario de la feria “Emprendemos desde el Sur”, un evento al aire libre que reunirá a emprendedores y emprendedoras de distintos puntos de la provincia.
ShelknamsurUshuaia01/10/2025
El próximo sábado 11 de octubre, a las 20:30, el Centro Cultural Esther Fadul será el escenario de la Gran Peña Aniversario del Ballet Cruz del Sur, que festeja sus 41 años de historia con música, danza y artistas fueguinos de primer nivel.
ShelknamsurPolítica01/10/2025
El intendente de Ushuaia, Walter Vuoto, cuestionó duramente el Decreto 697/25 firmado por el presidente Javier Milei, que autoriza el ingreso de fuerzas militares extranjeras a la Base Naval de Ushuaia sin la consulta previa al Congreso de la Nación.
ShelknamsurRío Grande 01/10/2025
La Secretaría de Género y Desarrollo Comunitario conmemoró el tercer aniversario del Centro Integral de la Mujer “Mujeres Centenarias” con una velada artística que reunió a vecinas, organizaciones sociales y referentes culturales. El espacio, creado durante la gestión del intendente Martín Perez en articulación con el gobierno nacional anterior, se consolidó en estos años como un ámbito de referencia regional en materia de contención y equidad.
ShelknamsurJudiciales 01/10/2025
El Poder Judicial, a través de la Escuela Judicial “María Angélica Barreda”, convocó a participar de las Jornadas de Antropología Forense, que estarán a cargo del reconocido médico y antropólogo forense del Instituto de Medicina Legal de Galicia, Dr. Fernando Serrulla Rech.
ShelknamsurUshuaia01/10/2025
La Municipalidad de Ushuaia, a través de la Secretaría de las Mujeres, Géneros y Diversidades, entregó este lunes los certificados de la última edición del programa Mujeres en Marcha, una política pública que busca promover la autonomía económica de las mujeres mediante capacitaciones en oficios.
ShelknamsurUshuaia01/10/2025
Tras dos días de intensa búsqueda, fue encontrada sin vida una persona de 53 años, cuyo paradero había sido solicitado desde el lunes 29. Su camioneta había sido hallada estacionada en el sector del faro de Playa Larga, lo que activó un amplio operativo de rastrillaje.