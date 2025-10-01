Embellecimiento urbano: Ushuaia se prepara para su aniversario y la temporada de verano

La Municipalidad de Ushuaia avanza con distintas tareas de puesta en valor en la zona céntrica, en el marco de los preparativos por un nuevo aniversario de la ciudad y de cara al inicio de la temporada estival.

Desde el área de Servicios Públicos, los equipos municipales llevan adelante la recuperación de cordones, el reacondicionamiento de muros en plazoletas y la pintura de veredas, con el objetivo de mejorar la imagen urbana.

La secretaria de Planificación e Inversión Pública, Belén Borgna, precisó que también se realizaron trabajos de mantenimiento en la Plaza Malvinas y en el muro plaquetario de la Plaza 25 de Mayo. “Además se llevan adelante intervenciones en distintos monumentos, entre ellos el de Antiguos Pobladores”, señaló la funcionaria, quien agregó que “se está terminando la renovación de la vereda del cementerio y vamos a comenzar a trabajar en el muro perimetral de la necrópolis”.

En paralelo, el Municipio continúa con la puesta en valor de espacios comunitarios y de uso público en distintos sectores de la ciudad, en una agenda que busca consolidar la llegada de visitantes y embellecer la capital fueguina en una fecha especial para su comunidad.

