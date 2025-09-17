Río Grande celebra el Mes de las Juventudes con una agenda cargada de actividades

El Municipio de Río Grande avanza con la agenda del Mes de las Juventudes, una propuesta que se extenderá hasta el 3 de octubre y que incluye actividades culturales, recreativas y de formación pensadas para adolescentes y jóvenes de la ciudad.

Día de la Primavera y del Estudiante
El próximo domingo 21 de septiembre, de 18 a 21 horas, el Museo Municipal Virginia Choquintel (Alberdi 555) será escenario de la celebración del Día de la Primavera y del Estudiante. La jornada contará con muestras culturales en vivo, DJ, fogones, puestos gastronómicos y sorteos, además del cierre y premiación del concurso “Reciclá y Viajá”.

 
Juegos Universitarios y Festival ESI
El martes 30 de septiembre se abrirán las inscripciones online para los Juegos Universitarios RGA, una de las propuestas más esperadas por los jóvenes de la ciudad.

Ese mismo día, en el Espacio Joven AGP (O’Higgins 791), se llevará a cabo el “Festival ESI”, orientado a estudiantes de 3° y 4° año del secundario. Allí también se presentará el Programa de Salud Integral “Jóvenes del Territorio”, que busca acompañar el desarrollo físico, emocional y social de adolescentes de 12 a 19 años, con una mirada integral que abarca Educación Sexual Integral, alimentación saludable y cuidado del cuerpo y las emociones.

 
Cierre intergeneracional
La agenda culminará el 3 de octubre, con una actividad intergeneracional organizada por la Dirección de Juventudes y el área de Adulto Mayor, junto al personal de Espacio Joven y de APA. La propuesta incluirá juegos lúdicos y motrices, y se desarrollará en Cirilo Thomas 628, de 14 a 17 horas.

