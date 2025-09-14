El Municipio finalizó con éxito las jornadas de castración masiva en zona sur

El Municipio de Río Grande, a través de la Secretaría de Gestión Ciudadana, culminó las jornadas de castración masiva y gratuita que se desarrollaron en la sede de la Fundación Belén, en la zona sur de la ciudad.

Durante el operativo, que se extendió a lo largo de dos semanas, se realizaron más de 200 intervenciones a perros y gatos, acercando a las familias un servicio veterinario gratuito, seguro y de calidad.

Estas acciones forman parte de la política pública que impulsa el Municipio para promover la tenencia responsable de mascotas, prevenir enfermedades y contribuir al control poblacional de los animales, brindando soluciones concretas a la comunidad y favoreciendo el bienestar animal.

El subsecretario de Servicios y Seguridad Ciudadana, Javier Calisaya, destacó: “avanzamos una vez más con jornadas de salud mascotera, llevando adelante acciones concretas para el control poblacional y la promoción de la tenencia responsable”. Además, agregó que: “buscamos mejorar la convivencia en la comunidad, concientizando a los vecinos y alentándolos a aprovechar estas propuestas de castración y demás servicios, que son totalmente gratuitos y ahora más cercanos gracias a la modalidad itinerante del equipo veterinario”.

Cabe recordar que, además de estas jornadas masivas, los vecinos y vecinas pueden solicitar turnos para castración de mascotas en los quirófanos móviles o en la sede central de la Dirección de Servicios Veterinarios, a través del siguiente link: https://bit.ly/3PAcAVP

De esta manera, el Municipio de Río Grande refuerza su compromiso con la salud animal y con el acompañamiento a la comunidad, garantizando un acceso equitativo a servicios que impactan directamente en la calidad de vida.

