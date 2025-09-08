Martín Perez celebró el triunfo del peronismo en Buenos Aires y llamó a “defender Tierra del Fuego el 26 de octubre”

El intendente de Río Grande, Martín Perez, celebró el contundente triunfo del peronismo en la provincia de Buenos Aires y subrayó la importancia de trasladar ese mismo compromiso a Tierra del Fuego en las próximas elecciones.

Perez destacó el mensaje de la ciudadanía bonaerense y expresó:
“Los bonaerenses defendieron su provincia y demostraron que la respuesta a la motosierra es un peronismo que funciona, que gobierna todos los días en favor de sus vecinos. Un mensaje claro de la sociedad contra un Gobierno Nacional insensible e incapaz de mostrar resultados económicos en favor de la gente. Respaldo contundente a Axel Kicillof: la gente acompaña las buenas gestiones. El futuro es con trabajo, industria y federalismo. El 26 de octubre, defendamos Tierra del Fuego”.

Finalmente, el jefe comunal resaltó:
“Es momento de defender el trabajo, nuestra producción y el federalismo. El 26 de octubre Defendamos Tierra del Fuego”.

