Martín Perez celebró el triunfo del peronismo en Buenos Aires y llamó a “defender Tierra del Fuego el 26 de octubre”

ShelknamsurDe interés 04/09/2025
Ushuaia fue escenario este jueves de un fenómeno poco habitual: nubes lenticulares se formaron sobre la ciudad y ofrecieron un espectáculo que quedó registrado en decenas de fotografías.
ShelknamsurLocales05/09/2025
El Municipio ofrece una amplia agenda de actividades artísticas, culturales, deportivas y recreativas destinadas a adolescentes y jóvenes de 12 a 29 años, con cupos limitados y preinscripción online.
ShelknamsurDe interés 05/09/2025
Un verdadero puente entre Tierra del Fuego y Buenos Aires se desplegará este sábado 6 de septiembre, de 15 a 21 horas, en el Centro Cultural Carlos Gardel (Olleros 3640), en el emblemático barrio de Chacarita, con la primera edición del Festival Paraíso Perdido. La entrada será libre y gratuita y quienes se acerquen podrán disfrutar de música en vivo, danza, artes visuales, proyecciones audiovisuales y una feria de proyectos autogestivos, en una propuesta que combina memoria, arte y comunidad con un enfoque colaborativo y participativo.
ShelknamsurDe interés 05/09/2025
l Municipio de Río Grande, junto a la Asociación de Psiquiatras de América Latina (APAL) y la Asociación de Psiquiatras de Argentina (APSA), llevarán adelante el III Congreso Internacional de Prevención de Suicidio, que se desarrollará los días 17 y 18 de septiembre en el Gimnasio del Colegio Don Bosco. Para participar, las y los interesados deberán inscribirse previamente mediante el link: https://bit.ly/47iEtMn.
ShelknamsurLocales07/09/2025
La Municipalidad de Ushuaia, a través de la Secretaría de Políticas Sociales, Sanitarias y Derechos Humanos y la Secretaría de Economía y Finanzas, invita a la comunidad a disfrutar de una nueva edición de la Expo Emprendedores, en el marco de los festejos por el Mes de la Primavera.
ShelknamsurDe interés 07/09/2025
El Municipio comenzará este 8 de septiembre con la distribución de los módulos alimentarios para los vecinos empadronados en el Programa Alimentario Municipal. La entrega se realizará en distintos puntos de la ciudad y tendrá modalidades especiales para adultos mayores y personas con discapacidad.
ShelknamsurLocales07/09/2025
En el marco del Día del Inmigrante, la Secretaría de Cultura y Educación de la Municipalidad de Ushuaia, junto a la Asociación de Colectividades Extranjeras en Ushuaia (ACEDU), llevaron adelante la primera jornada de la Fiesta de las Colectividades en el Microestadio José “Cochocho” Vargas.
ShelknamsurNacionales07/09/2025
El peronismo arrasó en la provincia de Buenos Aires con casi 47 % de los votos, de acuerdo a los resultados oficiales con más del 80 % de mesas escrutadas. La participación alcanzó el 63 % del padrón, un nivel que superó las expectativas y que refuerza la centralidad bonaerense en el mapa político argentino. El mensaje de las urnas fue claro: el electorado volvió a respaldar al peronismo unido y le marcó un freno a la narrativa libertaria.
ShelknamsurNacionales07/09/2025
El Presidente habló desde el búnker de La Libertad Avanza en La Plata tras confirmarse el triunfo del peronismo en la provincia. Con un discurso breve y autocrítico, admitió la magnitud del revés y marcó diferencias en su trato hacia los ministros y el presidente de la Cámara de Diputados, Martín Menem.
ShelknamsurNacionales07/09/2025
El gobernador Axel Kicillof se convirtió en el gran protagonista de la jornada electoral en la provincia de Buenos Aires. Tras conocerse los resultados oficiales, que le dieron a Fuerza Patria casi el 47% de los sufragios y una diferencia superior a 13 puntos frente a La Libertad Avanza, el mandatario subió al escenario acompañado por intendentes, candidatos y funcionarios. La militancia lo recibió con un cántico contundente: “Es para Axel, la conducción”.