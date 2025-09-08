Martín Perez celebró el triunfo del peronismo en Buenos Aires y llamó a “defender Tierra del Fuego el 26 de octubre”

Te puede interesar

“Es para Axel, la conducción”: la militancia celebró el triunfo bonaerense y empujó a Kicillof a la proyección nacional Shelknamsur Nacionales 07/09/2025 El gobernador Axel Kicillof se convirtió en el gran protagonista de la jornada electoral en la provincia de Buenos Aires. Tras conocerse los resultados oficiales, que le dieron a Fuerza Patria casi el 47% de los sufragios y una diferencia superior a 13 puntos frente a La Libertad Avanza, el mandatario subió al escenario acompañado por intendentes, candidatos y funcionarios. La militancia lo recibió con un cántico contundente: “Es para Axel, la conducción”.

Javier Milei reconoció la derrota en Buenos Aires: “Hemos tenido un revés electoral y hay que aceptarlo” Shelknamsur Nacionales 07/09/2025 El Presidente habló desde el búnker de La Libertad Avanza en La Plata tras confirmarse el triunfo del peronismo en la provincia. Con un discurso breve y autocrítico, admitió la magnitud del revés y marcó diferencias en su trato hacia los ministros y el presidente de la Cámara de Diputados, Martín Menem.

Provincia de Buenos Aires: Cristina Kirchner celebró la victoria peronista y apuntó contra Milei Shelknamsur Nacionales 07/09/2025 El peronismo arrasó en la provincia de Buenos Aires con casi 47 % de los votos, de acuerdo a los resultados oficiales con más del 80 % de mesas escrutadas. La participación alcanzó el 63 % del padrón, un nivel que superó las expectativas y que refuerza la centralidad bonaerense en el mapa político argentino. El mensaje de las urnas fue claro: el electorado volvió a respaldar al peronismo unido y le marcó un freno a la narrativa libertaria.

Discapacidad: La senadora López rechazó el veto de Milei, con duras críticas a la corrupción libertaria Shelknamsur Nacionales 04/09/2025 La senadora fueguina cuestionó con dureza al presidente Javier Milei por el veto a la Ley de Emergencia en Discapacidad y denunció la corrupción en la Agencia Nacional de Discapacidad. “Nos gobierna una banda de coimeros que roba con los medicamentos de los discapacitados”, denunció en el recinto.

Yesica Garay: “La elección se polariza entre Fuerza Patria y La Libertad Avanza” Shelknamsur Nacionales 03/09/2025 En diálogo con Radio Monumental, la concejala del Partido Justicialista y referente de Fuerza Patria, Yésica Garay, analizó el escenario electoral y advirtió que la disputa en las próximas legislativas estará marcada por una fuerte polarización.

OSEF y Suizo Argentina: la trama que compromete al Gobierno de Melella Shelknamsur Nacionales 27/08/2025 El crecimiento monumental de la droguería Suizo Argentina en los últimos dos años encendió las alarmas no solo a nivel nacional, sino también en Tierra del Fuego. Mientras la empresa pasó de facturar $3.898 millones en 2024 a más de $108.000 millones en 2025, en la provincia el Tribunal de Cuentas observó irregularidades en contrataciones de la Obra Social del Estado Fueguino (OSEF): pagos devengados de forma extemporánea, falta de crédito presupuestario y violaciones de plazos en convenios directos. Una combinación que hoy coloca al Gobierno de Gustavo Melella en el centro de la polémica.

Gastón Díaz propone derogar el decreto que baja aranceles y advierte por el futuro de la industria fueguina Shelknamsur Nacionales 25/08/2025 El candidato a senador por el frente Defendamos Tierra del Fuego adelantó que presentará un proyecto de ley para anular el Decreto 333/2025, que reduce gradualmente los aranceles a productos electrónicos fabricados en la isla. Alertó por miles de empleos en riesgo, el impacto en el FAMP y el futuro del régimen de promoción industrial.

"Es clave que Milei esté lejos de alcanzar el tercio propio en el Congreso", advirtió Martín Perez Shelknamsur Nacionales 21/08/2025 El intendente de Río Grande, Martín Perez, se refirió a la reciente anulación del veto a la emergencia en discapacidad aprobada este miércoles en la Cámara de Diputados y subrayó la importancia de reforzar la representación legislativa en las elecciones de octubre.

Libertad para ajustar: Vuoto criticó el vaciamiento del sistema de atención a personas con discapacidad Shelknamsur Nacionales 21/08/2025 “El Gobierno nacional dijo que ‘pensaba aumentar’ las prestaciones, pero lo hace mientras recorta, demora pagos y vacía el sistema de atención. Habla de aumentos, cuando en realidad las verdaderas víctimas son miles de familias que hoy no pueden pagar terapias, traslados o medicamentos. No alcanza con anuncios vacíos: se necesitan certezas. Cada día sin respuesta es un derecho vulnerado”, sostuvo el intendente de Ushuaia, Walter Vuoto.

El Municipio de Ushuaia estuvo presente en el acto conmemorativo del fallecimiento del General San Martín Shelknamsur Nacionales 17/08/2025 La viceintendenta de Ushuaia, Gabriela Muñiz Siccardi, junto al secretario de Relaciones Parlamentarias y Articulación Política del Municipio, Omar Becerra, y al secretario de Asuntos Malvinas, Dante Asili, participaron en el acto conmemorativo del 175° aniversario del fallecimiento del general José de San Martín que se realizó en las instalaciones de la Base Naval.