“Es para Axel, la conducción”: la militancia celebró el triunfo bonaerense y empujó a Kicillof a la proyección nacional

El gobernador Axel Kicillof se convirtió en el gran protagonista de la jornada electoral en la provincia de Buenos Aires. Tras conocerse los resultados oficiales, que le dieron a Fuerza Patria casi el 47% de los sufragios y una diferencia superior a 13 puntos frente a La Libertad Avanza, el mandatario subió al escenario acompañado por intendentes, candidatos y funcionarios. La militancia lo recibió con un cántico contundente: “Es para Axel, la conducción”.

Nacionales07/09/2025
Axel
La victoria en la primera y tercera sección electoral, que representan casi el 60% de los 14 millones de votantes de la provincia, consolidó a Kicillof como el gran ganador del domingo. En medio de un clima de festejo, los presentes redoblaron el grito: “Se siente, se siente, Axel presidente”, señalándolo como el principal referente opositor y como un candidato con proyección hacia 2027.

En su discurso, el gobernador agradeció a sus aliados políticos y no dudó en marcar su posición: “Hoy Fuerza Patria terminó con una victoria aplastante en toda la provincia de Buenos Aires. Gracias Sergio (Massa), gracias Cristina (Kirchner), injustamente condenada que debería estar en este escenario”.

Cristina Kirchner, a través de un audio enviado al búnker, acompañó la celebración y remarcó: “Con muchísima responsabilidad democrática, el pueblo decidió ponerle un límite a un presidente que no parece comprender que debe gobernar para todos”.

El peronismo arrasó en la provincia de Buenos Aires con casi 47 % de los votos, de acuerdo a los resultados oficiales con más del 80 % de mesas escrutadas. La participación alcanzó el 63 % del padrón, un nivel que superó las expectativas y que refuerza la centralidad bonaerense en el mapa político argentino. El mensaje de las urnas fue claro: el electorado volvió a respaldar al peronismo unido y le marcó un freno a la narrativa libertaria.

