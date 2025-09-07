Javier Milei reconoció la derrota en Buenos Aires: “Hemos tenido un revés electoral y hay que aceptarlo”

El presidente Javier Milei habló en el búnker de La Libertad Avanza, en La Plata, luego de que se conocieran los resultados de las elecciones bonaerenses, que arrojaron un contundente triunfo a favor del peronismo. El libertario se mostró acompañado por alguno de los integrantes de su gabinete, con quienes se abrazó arriba del escenario, gesto que contrastó con un apretón de manos breve con el presidente de la Cámara de Diputados, Martín Menem.

“Sin dudas en el plano político hoy hemos tenido una clara derrota y si alguien quiere reconstruir lo que hay que hacer es aceptar los resultados, hemos tenido un revés electoral”, dijo el Presidente en un tono autocrítico el jefe de Estado.

Luego, entregó una breve lectura de la derrota frente al peronismo. “Al mismo tiempo, cuando uno mira estos resultados que por ahora están surgiendo lo que queda claro es que ellos tuvieron un desempeño en línea con lo que suelen tener en elecciones de línea ejecutiva. Han puesto el aparato que tienen desde hace 40 años y lo ejecutan de manera eficiente”, dijo Milei.

En consecuencia consideró que el peronismo, a pesar del triunfo, ha tocado su techo. “Ellos han hecho la mejor elección posible que podían hacer”, afirmó el presidente.

El presidente Milei brindó su discurso post derrota electoral, que se prolongó por seis minutos aproximadamente. Estuvo acompañado por el vocero Manuel Adorni, y los ministros Patricia Bullrich, Mario Lugones, Luis Petri, Federico Sturzenegger y Mariano Cuneo Libarona. Además, subió al escenario en La Plata el presidente de la Cámara de Diputados, Martín Menem, a quien el presidente le extendió la mano en forma fría, a diferencia del cálido abrazo que exhibió con los integrantes de su gabinete.