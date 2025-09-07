Provincia de Buenos Aires: Cristina Kirchner celebró la victoria peronista y apuntó contra Milei

ShelknamsurPolítica04/09/2025
El Sindicato Unificado de Trabajadoras y Trabajadores de la Educación Fueguina (SUTEF) salió al cruce del comunicado de las cámaras empresariales, en el que se cuestionó el acampe docente. Desde el gremio denunciaron un intento de criminalización de la protesta y aseguraron que “esa declaración constituye un intento deliberado de deslegitimar un reclamo legítimo y guarda un claro correlato con los discursos de odio difundidos por las máximas autoridades del país”.
ShelknamsurDe interés 04/09/2025
Ushuaia fue escenario este jueves de un fenómeno poco habitual: nubes lenticulares se formaron sobre la ciudad y ofrecieron un espectáculo que quedó registrado en decenas de fotografías.
ShelknamsurDe interés 05/09/2025
Del viernes 5 al domingo 7 de septiembre, el Polideportivo Carlos Margalot será el escenario de una agenda cargada de actividades que combinan innovación, recreación y propuestas para toda la comunidad.
ShelknamsurLocales05/09/2025
El Municipio ofrece una amplia agenda de actividades artísticas, culturales, deportivas y recreativas destinadas a adolescentes y jóvenes de 12 a 29 años, con cupos limitados y preinscripción online.
ShelknamsurDe interés 05/09/2025
Un verdadero puente entre Tierra del Fuego y Buenos Aires se desplegará este sábado 6 de septiembre, de 15 a 21 horas, en el Centro Cultural Carlos Gardel (Olleros 3640), en el emblemático barrio de Chacarita, con la primera edición del Festival Paraíso Perdido. La entrada será libre y gratuita y quienes se acerquen podrán disfrutar de música en vivo, danza, artes visuales, proyecciones audiovisuales y una feria de proyectos autogestivos, en una propuesta que combina memoria, arte y comunidad con un enfoque colaborativo y participativo.
ShelknamsurDe interés 05/09/2025
l Municipio de Río Grande, junto a la Asociación de Psiquiatras de América Latina (APAL) y la Asociación de Psiquiatras de Argentina (APSA), llevarán adelante el III Congreso Internacional de Prevención de Suicidio, que se desarrollará los días 17 y 18 de septiembre en el Gimnasio del Colegio Don Bosco. Para participar, las y los interesados deberán inscribirse previamente mediante el link: https://bit.ly/47iEtMn.
ShelknamsurLocales07/09/2025
La Municipalidad de Ushuaia, a través de la Secretaría de Políticas Sociales, Sanitarias y Derechos Humanos y la Secretaría de Economía y Finanzas, invita a la comunidad a disfrutar de una nueva edición de la Expo Emprendedores, en el marco de los festejos por el Mes de la Primavera.
ShelknamsurDe interés 07/09/2025
El Municipio comenzará este 8 de septiembre con la distribución de los módulos alimentarios para los vecinos empadronados en el Programa Alimentario Municipal. La entrega se realizará en distintos puntos de la ciudad y tendrá modalidades especiales para adultos mayores y personas con discapacidad.
ShelknamsurLocales07/09/2025
En el marco del Día del Inmigrante, la Secretaría de Cultura y Educación de la Municipalidad de Ushuaia, junto a la Asociación de Colectividades Extranjeras en Ushuaia (ACEDU), llevaron adelante la primera jornada de la Fiesta de las Colectividades en el Microestadio José “Cochocho” Vargas.
ShelknamsurNacionales07/09/2025
El peronismo arrasó en la provincia de Buenos Aires con casi 47 % de los votos, de acuerdo a los resultados oficiales con más del 80 % de mesas escrutadas. La participación alcanzó el 63 % del padrón, un nivel que superó las expectativas y que refuerza la centralidad bonaerense en el mapa político argentino. El mensaje de las urnas fue claro: el electorado volvió a respaldar al peronismo unido y le marcó un freno a la narrativa libertaria.