Provincia de Buenos Aires: Cristina Kirchner celebró la victoria peronista y apuntó contra Milei

Cristina Fernández de Kirchner, en arresto domiciliario en el departamento de su hija en el barrio porteño de Constitución, reapareció a través de sus redes sociales para enviar un mensaje cargado de crítica y emotividad. “Este domingo era necesario poner un freno a tanta injusticia, y lo hicimos con la boleta de Fuerza Patria”, expresó la exmandataria, al tiempo que apuntó directamente contra el presidente Javier Milei, a quien acusó de cobarde y miserable por el episodio ocurrido en el cierre de campaña en Moreno. “Hay que ser muy miserable para festejar el dolor ajeno. Presidente Milei, de cualquier lugar se vuelve… menos del ridículo”, lanzó en referencia a los cánticos que pedían “sacar al pingüino del cajón” en alusión a Néstor Kirchner.

El resultado electoral fue contundente en distritos clave del conurbano. En Quilmes, la intendenta Mayra Mendoza obtuvo cerca del 48 % de los votos frente a un 32 % de La Libertad Avanza, y en bastiones como La Matanza, Avellaneda y Lomas de Zamora la diferencia fue todavía mayor, consolidando el control territorial del peronismo. En el búnker, Sebastián Galmarini resumió el clima de euforia con una frase que se repitió entre dirigentes y militancia: “La unidad fue central para lograr este resultado”.

Con el 47 % de los votos en la provincia más poblada del país, el peronismo recupera impulso político y manda un mensaje directo a la Casa Rosada. Para Milei, en cambio, la derrota representa un golpe simbólico difícil de disimular, ya que el territorio bonaerense volvió a demostrar ser un límite a un proyecto que meses atrás parecía imparable. Y en ese escenario, Cristina Kirchner volvió a mostrarse como figura central: pese a las restricciones judiciales, desde el barrio de Constitución su voz sigue ordenando y movilizando a un electorado que se mantiene fiel a su liderazgo.