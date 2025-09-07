La Municipalidad de Ushuaia y ACEDU llevaron adelante la primera jornada de la “Fiesta de las Colectividades”

Te puede interesar

La Municipalidad invita a participar de la Expo Feria del Mes de la Primavera en el Gimnasio del Colegio Don Bosco Shelknamsur Locales 07/09/2025 La Municipalidad de Ushuaia, a través de la Secretaría de Políticas Sociales, Sanitarias y Derechos Humanos y la Secretaría de Economía y Finanzas, invita a la comunidad a disfrutar de una nueva edición de la Expo Emprendedores, en el marco de los festejos por el Mes de la Primavera.

La Municipalidad inauguró la primera Cancha de Tejo techada Shelknamsur Locales 03/09/2025 La Municipalidad de Ushuaia, a través del Instituto Municipal de Deportes, inauguró este miércoles la primera cancha de tejo techada de la ciudad, en el marco de las actividades organizadas por el mes de los jubilados y jubiladas.

Operativo Invierno: personal y maquinaria del Municipio de Ushuaia trabajan en toda la ciudad Shelknamsur Locales 03/09/2025 La Municipalidad de Ushuaia lleva adelante tareas de despeje de nieve y acondicionamiento de la red vial en distintos sectores, en el marco del Operativo Invierno. El objetivo es garantizar la transitabilidad vehicular y peatonal ante las intensas nevadas registradas.

Ushuaia impulsó una jornada territorial de concientización sobre tenencia responsable Shelknamsur Locales 02/09/2025 La Municipalidad de Ushuaia, a través de la Secretaría de Políticas Sociales, Sanitarias y Derechos Humanos, llevó adelante este viernes una nueva jornada territorial de concientización sobre tenencia responsable de animales en los barrios Cañadón del Parque y La Oca.

Ushuaia avanza con el Plan de Bacheo en distintos sectores de la ciudad Shelknamsur Locales 02/09/2025 La Municipalidad de Ushuaia, a través de la Subsecretaría de Coordinación y Gestión de la Obra Pública dependiente de la Secretaría de Planificación e Inversión Pública, continúa con los trabajos de mantenimiento y reparación en la vía pública, enmarcados en el Plan de Bacheo.

Escuela Municipal se consagró campeona del Apertura 2025 en futsal femenino con un gesto ejemplar Shelknamsur Locales 01/09/2025 La Escuela Municipal de Ushuaia se coronó campeona del Torneo Apertura 2025 de 4ª División de futsal femenino, organizado por la Liga Ushuaiense de Fútbol, tras vencer por 10 a 1 a Los Cuervos del Fin del Mundo en la final disputada en la Casa del Deporte.

Ushuaia Joven: los delegados escolares ajustan los detalles de la 25° edición Shelknamsur Locales 01/09/2025 La Secretaría de Cultura y Educación de Ushuaia, a través de la Coordinación de Juventudes, reunió en la Sala Niní Marshall de la Casa de la Cultura Enriqueta Gastelumendi a delegados y delegadas de colegios secundarios que participarán en la 25° edición del programa Ushuaia Joven.

Operativo de limpieza en el barrio Peniel Shelknamsur Locales 31/08/2025 La Municipalidad de Ushuaia realizó un operativo de limpieza y retiro de residuos voluminosos en el barrio Peniel, con la participación del personal de la Secretaría de Ambiente y Desarrollo Sustentable, a la que se sumaron vecinos y vecinas del sector.

Ushuaia avanza con la limpieza de calles tras el invierno Shelknamsur Locales 31/08/2025 La Municipalidad de Ushuaia continúa con las tareas de limpieza de calles, aprovechando la mejora de las condiciones climáticas. En esta etapa, personal de la Secretaría de Ambiente y Desarrollo Sustentable trabajó en las calles 12 de Octubre y Fuegia Basket, con el acompañamiento de la Dirección de Tránsito y de la Secretaría de Planificación e Inversión Pública.