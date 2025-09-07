La Municipalidad invita a participar de la Expo Feria del Mes de la Primavera en el Gimnasio del Colegio Don Bosco

La Municipalidad de Ushuaia, a través de la Secretaría de Políticas Sociales, Sanitarias y Derechos Humanos y la Secretaría de Economía y Finanzas, invita a la comunidad a disfrutar de una nueva edición de la Expo Emprendedores, en el marco de los festejos por el Mes de la Primavera.

El encuentro se desarrollará el sábado 13 y domingo 14 de septiembre, de 14 a 20 horas, en el Gimnasio del Colegio Don Bosco, con entrada libre y gratuita.

Desde la Municipalidad destacaron que la propuesta tiene como objetivo fortalecer la economía social y solidaria, y promover el consumo local, generando un espacio de encuentro, comercialización y apoyo a quienes producen en la ciudad.

