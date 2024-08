Finalmente, se convoca a sesión para este viernes a las 12:30 hs: Lechman cuestionó la falta de actividad legislativa y la influencia del Poder Ejecutivo

La Legislatura de Tierra del Fuego convocó una sesión especial para este viernes 30 de agosto, tras más de dos meses de inactividad parlamentaria. Esta sesión, que originalmente estaba prevista para este jueves, había sido suspendida bajo el fundamento de que algunos legisladores se encontrarían fuera de la provincia, una situación que fue criticada por varios miembros de la Cámara. Siete legisladores, entre ellos Jorge Lechman, del bloque Somos Fueguinos, solicitaron a la presidencia de la Cámara Legislativa que se convocara esta sesión especial. Finalmente, con el respaldo de estos siete legisladores, se logró la convocatoria para este viernes.

El legislador Jorge Lechman, en declaraciones a Radio Provincia, expresó su preocupación por la inactividad legislativa, atribuyendo esta situación a la indebida influencia del Poder Ejecutivo en el ámbito parlamentario. Según Lechman, "lo que está ocurriendo es alarmante; el Poder Ejecutivo está interfiriendo en la labor del Poder Legislativo, lo que dificulta el normal desarrollo de nuestras funciones".

Lechman también cuestionó a los legisladores que solicitaron la suspensión de la sesión por razones laborales fuera de la provincia. Consideró injustificable que prioricen asuntos fuera de Tierra del Fuego. "¿Cuántos legisladores van a trabajar fuera de la provincia? Hay una convención que es tan importante como para no tratar las urgencias que se merece el pueblo fueguino. Porque a mí, por ejemplo, me pagan para trabajar por Tierra del Fuego, no para ir a trabajar a otra provincia, a otro lugar", sentenció.

El legislador subrayó la importancia del mes de agosto como un período clave para el trabajo legislativo, lamentando que las comisiones controladas por el oficialismo no hayan sido convocadas para tratar temas de relevancia para la provincia. "No hay una justificación válida para posponer una sesión por 20 días. Nuestro lugar de trabajo es el Poder Legislativo en la provincia de Tierra del Fuego, y no debería existir otra prioridad para un legislador", afirmó.

Lechman calificó de "vergonzoso" el hecho de que la próxima sesión ordinaria esté prevista para el 19 de septiembre, casi tres meses después de la última sesión realizada el 12 de junio. "En un gesto de decencia, deberíamos devolver nuestros sueldos, porque en estas condiciones nos están pagando los fueguinos por no trabajar, y yo vine a trabajar, no a calentar una silla; vine a legislar para el bien de la provincia", manifestó.

Finalmente, Lechman desmintió categóricamente los rumores sobre una posible propuesta de su bloque para abrogar la Ley 1529 (Reforma Constitucional) durante esta sesión, aclarando que dicho proyecto se encuentra judicializado y que no se ha solicitado su tratamiento. "Somos respetuosos de la acción de la justicia y aguardamos la resolución de fondo", concluyó.

Los legisladores que apoyaron la convocatoria de esta sesión son Natalia Gracciani, Agustín Coto, Damián Löffler, Raúl H. Von Der Thusen, Pablo Villegas y Juan Matías Lapadula.