El Municipio de Río Grande tomó conocimiento de la presencia de un pingüino rey en la costanera. Ante la situación, intervino la guardia de Servicios Veterinarios, quienes se acercaron al lugar para asistir al animal y cerciorarse de que el mismo se encontraba en buen estado de salud.

En primera instancia, se procedió a trasladarlo hacia la Reserva Natural Punta Popper para su seguridad. Allí, se le realizaron las correspondientes revisaciones. Tras comprobar que se encontraba en buen estado de salud, se realizó su liberación en el sector del Cabo Auricosta.

A raíz de esta situación, desde el Municipio se brindan una serie de recomendaciones para la comunidad a tener en cuenta ante la presencia de fauna silvestre en el sector costero:

- Tomar distancia de estos animales, ya que no son animales domésticos asociados al contacto humano.

- En ningún caso intentar acicalarlos o acariciarlos para evitar accidentes o ataques.

- No alimentarlos, en pos de evitar que el animal permanezca en ese sector y se retire.

- No obstaculizar su salida al mar.

- Evitar ruidos fuertes y movimientos bruscos que pudieran alterarlos.

Desde el Municipio se insta a la comunidad a ser responsables, a fin de convivir con estos animales sin exponerse a posibles riesgos, respetando y protegiendo la vida silvestre.

Apenas se hizo viral la noticia, consultamos a Jorge Rabassa, quien nos brindó una perspectiva científica sobre la situación. Rabassa planteó, sobre la posibilidad de un pingüino caminando en cercanías de la costa de la ciudad de Río Grande, que constituye un hecho al que describió como "absolutamente natural". El experto también reflexionó sobre los posibles motivos de la desorientación del pingüino, sugiriendo que pudo haberse desviado de su ruta habitual debido a corrientes oceánicas u otras circunstancias naturales. "A mí no me sorprende que haya un episodio frío como el que estamos viviendo y tampoco el pobre pingüino caminando ahí por la avenida totalmente desorientado", afirmó Rabassa.

El pingüino que fue visto en Río Grande puede haber tenido un problema de desorientación, haberse acercado a la costa y salido del agua para empezar a caminar. "En ese sentido, no hay nada original al respecto, porque hay pingüinos que llegan a la costa de la provincia de Buenos Aires, se suben a un témpano y el témpano es llevado por la corriente oceánica del Atlántico Sur", explicó Rabassa.