LA DELEGACIÓN FUEGUINA LOGRA MEDALLAS EN EL PRIMER DÍA DE COMPETENCIA DE LOS XVII JUEGOS EPADE Y V JUEGOS PARA-EPADE

Entre otras presentaciones, en el estadio de fútbol de All Boys, el seleccionado masculino de Tierra del Fuego debutó con una caída frente a Río Negro (1-4) con gol de Benjamín Carreras. Por su parte el seleccionado de básquet masculino y femenino completó el doble turno sin victorias.

El atletismo fueguino tuvo un gran comienzo en la mañana del primer día de competencia con dos medallas en la pista de atletismo de Santa Rosa. El fueguino Nicolás Ravassa logró la presea de oro en lanzamiento de bala, en tanto que Uno De Antueno alcanzó el bronce en la final de los 110 metros con vallas. Hubo más resultados positivos para Juan Ramón Flores (quinto en la final de 100 metros llanos masculino) y Candela Fernández (octava en 100 metros llanos femenino). En los 800 metros llanos, Santiago Aramayo y Thiago Fassola terminaron sexto y octavo respectivamente. También tuvieron una buena jornada Ian Bianchi, Bruno Malizia (hexathlón masculino), Morena Díaz y Sofía Peralta (pentatlón femenino), quienes continúan en competencia durante la semana; Giana Aducci y Josefina García, finalistas en 100 metros con vallas.

Los seleccionados fueguinos de vóley masculino y femenino hicieron su debut en las ciudades pampeanas de General Acha y Eduardo Castex con temperaturas que rondaron los 35°. Los chicos jugaron en el Club Racing de Castex contra el seleccionado local, La Pampa, donde el resultado fue negativo por 0-3. Por su parte, la rama femenina hizo lo propio en la ciudad de General Acha cuando se enfrentaron a Neuquén; en un partido parejo se definió todo en el 5 set cayendo por 2-3.

En tanto el seleccionado fueguino de atletismo adaptado consiguió nueve medallas en las competencias desarrolladas en la pista de atletismo de Santa Rosa, en el marco de los V Juegos Para-EPADE 2023. Lucía Martínez (salto en largo) y Dante Ferreyra (lanzamiento de bala) lograron preseas de oro, en tanto que Bautista Miño, Candela Paz (ambos en sus respectivas pruebas de lanzamiento de bala) y William Flores (100 metros llanos) consiguieron el segundo puesto. Además hubo cuatro medallas de bronce para Tierra del Fuego de la mano de Bernardo Sánchez (salto en largo), Melany Gareca (lanzamiento de bala), Flores (salto en largo) y Candela Paz (100 metros llanos).

Cronograma del segundo día de competencia deportiva de los XVII Juegos Epade y V Juegos Para-EPADE.

MARTES 28/11 – SANTA ROSA

8:30 – Atletismo

9:00 – Básquet Femenino: TDF vs. Santa Cruz (All Boys)

9:00 – Básquet Masculino: TDF vs. Neuquén (Polideportivo Butaló)

9:00 – Ciclismo MTB Masculino (Rally por vueltas) | 10:30 – Femenino

9:30 – Natación PCD (All Boys)

15:00 – Judo | Femenino: 44, 48, 52 y 57 kilos. Masculino: 50, 55 y 60 kilos (Escuela 2)

15:00 – Natación (All Boys)

15:30 – Atletismo PCD (Pista de solado sintético)

17:00 – Básquet Femenino: TDF vs. Neuquén (Polideportivo Butaló)

19:00 – Básquet Masculino: TDF vs. La Pampa (Polideportivo Butaló)

19:00 – Fútbol Masculino: TDF vs. Chubut (MacAllister)

GENERAL PICO

17:00 – Fútbol Femenino: TDF vs. Santa Cruz (Ferro)

GENERAL ACHA

9:00 – Vóley Femenino: TDF vs. Santa Cruz (CEF)

19:00 – Vóley Femenino: TDF VS. Chubut (UD Campos)

EDUARDO CASTEX

9:00 – Vóley Masculino: TDF vs. Santa Cruz (Estudiantil)

17:00 – Vóley Masculino: TDF vs. Chubut (Racing Club)