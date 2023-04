LA LISTA 2 DEL PJ SE PRESENTÓ EN RÍO GRANDE CON SUS CANDIDATAS Y CANDIDATOS A LA LEGISLATURA Y EL CONCEJO

“Nuestra lista muestra la capacidad de la militancia y de los dirigentes que tenemos en nuestro partido Justicialista, muestra que es la que mejor representa los intereses de los trabajadores”, dijo el presidente del PJ de Tierra del Fuego Walter Vuoto, quien se dirigió a la encendida militancia a través de un mensaje enviado desde Ushuaia, ya que debía participar de una reunión del Justicialismo nacional al mismo tiempo.

Vuoto destacó la militancia y trabajo de quienes integran las listas a cargos legislativos, deteniéndose en cada uno de ellos y también afirmó que “saben que es importante que no perdamos los Ejecutivos, es muy importante que sostengamos al gobierno provincial y a los tres municipios que tanto nos han costado conseguir”, dijo Vuoto.

“No se olviden que surgimos de esa insurrección popular del 17 de octubre que fue a buscar a sui líder”, dijo Walter Vuoto. “Estoy muy feliz de volver a tener esta mística, no se olviden que somos el partido de Perón y Eva”.

“El 14 de mayo vamos a llenar esas urnas de amor y de futuro. No se dejen convencer de que no se puede. No nos arrodillemos ante nadie. Miremos para adelante con amor y con lo que más tienen nuestros militantes, que es corazón. Podemos hacer la mejor obra pública, el mejor encuentro, pero si la política no tiene corazón, no es peronista”, dijo el intendente Vuoto en su saludo al club San Martín desbordante de militancia.

“Felicitaciones por este gran encuentro y quiero agradecerles. Como siempre, no nos dejemos desanimar, porque después del 14 de mayo, los vientos del sur van a soplar más fuertes que nunca”, aseguró.

El primer candidato a legislador, Juan Carlos Pino, fue saludado fervorosamente por la totalidad de la concurrencia y agradeció con emoción a Río Grande, a Tolhuin y a Ushuaia. “Se están preocupando, se los puedo asegurar”, dijo Pino. “Cuando vamos a caminar y llevar la propuesta, en todos los barrios la respuesta de la gente es ‘Volvió la lista 2’, la respuesta es ‘Volvió el Peronismo’”, dijo Pino.

“Les vengo a contar que vamos a construir un nuevo peronismo, eso lo vamos a hacer con el compañero Walter, con la compañera Victoria, con la compañera Giselle, con los sindicatos, ese es nuestro compromiso”, agregó.

La legisladora Victoria Vuoto, a su turno comenzó diciendo que “había algunos que decían que no íbamos a llenar el San Martin, pero cómo el peronismo no va a llenar el gimnasio más importante, el escenario histórico que tiene la provincia. Estar hoy acá es un orgullo y un honor poder hablarle a los compañeros históricos del peronismo”.

“Compartir esta lista con compañeros y compañeras es empezar a discutir un proyecto de provincia que tenga en el centro de su escena a los trabajadores, a los más desprotegidos y eso se hace construyendo mayorías legislativas. Por eso esta estrategia del presidente del PJ de conformar una lista a la legislatura que tenga votación con poder real con los trabajadores y trabajadoras adentro, con la fuerza de las mujeres, de los jóvenes. Para nosotros recuperar la lista 2 es recuperar la esperanza, el amor, las ganas de construir”, agregó.

El concejal Walter Abregú aseguró que “desde Ushuaia nos dan todo el impulso para continuar, Walter Vuoto nuestro conductor que nuevamente me da la posibilidad de encabezar esta lista de concejales. Porque se ha hecho mucho, hemos trabajado estos tres años para que todos los proyectos sean totalmente de nuestros vecinos y ese es nuestro objetivo. Y eso es lo que vamos a hacer, con Juan Carlos Pino, con Vicky, con el compañero, con la compañera, con todos, que el peronismo vuelva al Concejo, un Concejo de puertas abiertas”.